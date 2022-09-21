Речь Байдена в ООН срочно переписывают после заявлений Путина, — Politico

По данным журналистов, в своей речи Байден должен был осудить действия России в Украине в контексте своей любимой темы — защита демократии.

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Речь президента США Джо Байдена на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН пришлось срочно корректировать после сегодняшних заявлений президента РФ Владимира Путина, написал в своем Twitter корреспондент издания Politico в Белом доме Джонатан Лемайр.

"Сотрудники Белого дома подтверждают, что предстоящая речь Байдена в ООН спешно корректируется после пугающих заявлений Путина, сделанных ночью", — написал он.

До этого, по версии обозревателей Politico, американский президент в ходе выступления на Генассамблеи должен был затронуть пять тем, в числе которых осуждение действий России в Украине и реформы Совета Безопасности ООН.

Издание пишет, что российское вторжение в Украину является крупнейшим геополитическим сдвигом за последнее время, что дает много поводов для Байдена обратиться к мировым лидерам, особенно на его любимую тему — защита демократии.

Байден обязательно похвалит существующую существенную международную поддержку Украины. Но стоит посмотреть, как далеко зайдет американский лидер, чтобы призвать к большей поддержке Украины многие страны мира, которые остаются фактически нейтральными, отмечают обозреватели.

Также Байден мог поднять актуальную тему по ситуации вокруг Тайваня и растущего в связи с ней напряжения с китайским лидером Си Цзиньпином.

"Вопрос в том, будут ли официальные лица США и Китая использовать ГА ООН в качестве площадки для открытого призыва к уменьшению трений или они просто будут придерживаться линии и защищать свои прерогативы", — отметили журналисты.

Ранее журналисты Reuters писали о том, что президент Джо Байден в ходе выступления на Генассамблее ООН попробует сплотить весь мир для борьбы с Россией, обвинив путинский режим в нарушении Устава ООН. В то же время, в своей речи глава Белого дома не будет призывать исключить Россию из Совбеза ООН.

Сегодня утром, 21 сентября, глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Перед этим у главы российской дипломатии были проблемы с получением визы, которую он получил лишь 13 сентября.