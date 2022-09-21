Промову Байдена в ООН терміново переписують після заяв Путіна, — Politico

За даними журналістів, у своїй промові Байден мав засудити дії Росії в Україні в контексті своєї улюбленої теми — захист демократії.

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Промову президента США Джо Байдена на 77-й сесії Генеральної Асамблеї ООН довелося терміново коригувати після сьогоднішніх заяв президента РФ Володимира Путіна, написав у своєму Twitter кореспондент видання Politico у Білому домі Джонатан Лемайр.

"Співробітники Білого дому підтверджують, що майбутня промова Байдена в ООН спішно коригується після лякаючих заяв Путіна, зроблених уночі", — написав він.

До цього, за версією оглядачів Politico, американський президент під час виступу на Генасамблеї мав торкнутися п'яти тем, серед яких засудження дій Росії в Україні та реформи Ради Безпеки ООН.

Видання пише, що російське вторгнення в Україну є найбільшим геополітичним зрушенням останнім часом, що дає багато приводів для Байдена звернутися до світових лідерів, особливо на його улюблену тему — захист демократії.

Байден обов'язково похвалить наявну суттєву міжнародну підтримку України. Але варто подивитися, як далеко зайде американський лідер, щоб закликати до більшої підтримки України багато країн світу, які залишаються фактично нейтральними, зазначають оглядачі.

Також Байден міг порушити актуальну тему щодо ситуації навколо Тайваню і напруги, що росте у зв'язку з нею, з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

"Питання в тому, чи офіційні особи США і Китаю використовуватимуть ГА ООН як майданчик для відкритого заклику до зменшення тертя або вони просто дотримуватимуться лінії і захищатимуть свої прерогативи", — зазначили журналісти.

Раніше журналісти Reuters писали про те, що президент Джо Байден під час виступу на Генасамблеї ООН спробує згуртувати весь світ для боротьби з Росією, звинувативши путінський режим у порушенні Статуту ООН. Водночас у своїй промові глава Білого дому не закликатиме виключити Росію із Ради Безпеки ООН.

Сьогодні вранці, 21 вересня, глава МЗС РФ Сергій Лавров прибув до Нью-Йорка для участі в 77-й сесії Генеральної Асамблеї ООН. Перед цим голова російської дипломатії мав проблеми з отриманням візи, яку він отримав лише 13 вересня.