За порушення статуту ООН: Байден хоче згуртувати весь світ для боротьби з Росією, — Reuters

Радник Білого дому заявив, що Байден хоче добитися того, щоб кожна країна дала чіткий сигнал Москві, що виступає проти війни в Україні.

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Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден виступить на генеральній Асамблеї ООН. Він спробує згуртувати весь світ для боротьби з Росією, звинувативши путінський режим у порушенні Статуту ООН, встановленого після Другої світової війни. Про це пише видання Reuters.

У матеріалі сказано, що радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Байден не у своїй промові закликатиме виключити Росію з Ради безпеки ООН. Проте американський президент закликатиме всі країни зрозуміти, що війна Росії проти України є порушенням статуту ООН 1945 року.

За словами Саллівана, послання Байдена ставитиметься до кожної країни. Головна думка, яку спробує донести американський президент, полягає в тому, що держава не може просто окупувати території сусіда або нав'язати йому свою волю військовим шляхом.

Також радник Білого дому зазначив, що кожна країна має виступити проти війни в Україні проти Москви. До чого зробити це можна різними способами.

"Вони можуть зробити це публічно, якщо захочуть, вони можуть зробити це приватно, якщо захочуть, але направити цей чіткий і безпомилковий сигнал до Москви", — сказав він.

Раніше Фокус повідомляв, що Пентагон назвав "референдуми" в Україні інформаційною операцією Кремля. За словами речника Міноборони США Пета Райдера, така ініціатива Москви покликана відвернути увагу від складного становища, в якому опинилися російські війська.

Ще нагадаємо, що США викотять на публіку секретний бомбардувальник В-21 Raider за два місяці. На цей час виробляється відразу 6 стелс-бомбардувальників B-21 Raider. Перший політ літак має здійснити вже наступного року.

Також повідомлялося, що оголошення мобілізації в РФ не вплине на фронт протягом кількох місяців. Американський військовий у відставці Бен Ходжес вважає, що Росія не зможе залучити на війну багато людей. Крім того, на навчання та екіпірування солдатів знадобиться час.