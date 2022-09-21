За нарушение устава ООН: Байден хочет сплотить весь мир для борьбы с Россией, — Reuters

Советник Белого дома заявил, что Байден хочет добиться, чтобы каждая страна дала четкий сигнал Москве, что выступает против войны в Украине.

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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден выступит на генеральной Ассамблее ООН. Он попробует сплотить весь мир для борьбы с Россией, обвинив путинский режим в нарушении Устава ООН, который был установлен после Второй мировой войны. Об этом пишет издание Reuters.

В материале сказано, что советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Байден не будет в своей речи призывать исключить Россию из Совбеза ООН. Однако американский президент будет призывать все страны понять, что война России против Украины является нарушением устава ООН 1945 года.

По словам Салливана, послание Байдена будет относиться к каждой стране. Главная мысль, которую попробует донести американский президент заключается в том, что государство не может просто оккупировать территории соседа или навязать ему свою волю военным путем.

Также советник Белого дома отметил, что каждая страна должна выступить против войны в Украине, против Москвы. При чем сделать это можно разными способами.

"Они могут сделать это публично, если захотят, они могут сделать это в частном порядке, если захотят, но направить этот четкий и безошибочный сигнал в Москву", — сказал он.

Ранее Фокус сообщал, что Пентагон назвал "референдумы" в Украине информационной операцией Кремля. По словам пресс-секретаря Минобороны США Пэта Райдера, такая инициатива Москвы призвана отвлечь внимание от сложного положения, в котором оказались российские войска.

Еще напомним, что США выкатят на публику секретный бомбардировщик В-21 Raider через два месяца. На данный момент производится сразу 6 стелс-бомбардировщиков B-21 Raider. Первый полет самолет должен совершить уже в следующем году.

Также сообщалось, что объявление мобилизации в РФ не повлияет на фронт в течение нескольких месяцев. Американский военный в отставке Бен Ходжес считает, что Россия не сможет привлечь на войну много людей. Кроме того, на обучение и экипировку солдат понадобится время.