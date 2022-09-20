США выкатят на публику секретный бомбардировщик В-21 Raider через два месяца

На данный момент в производится находится сразу 6 стелс-бомбардировщиков B-21 Raider. Первый полет самолет должен совершить уже в следующем году.

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ВВС США планируют показать стелс-бомбардировщик нового поколения B-21 Raider. Об этом сообщает Breaking Defense.

В первую неделю декабря ВВС США планируют провести мероприятие, на котором покажут новый стели-бомбардировщик. Об этом сообщил исполнительный директор по закупкам ВВС Эндрю Хантер во время круглого стола с журналистами.

Точной даты мероприятия на данный момент еще нет, но оно точно состоится на предприятии Northrop Grumman в Калифорнии. Известно, что контракт на производство 6 B-21 Raider был подписан в 2015 году. Первый полет стел-бомбардировщика запланирован на 2023 год.

ВВС США запросили 5 миллиардов долларов на B-21 в 2023 финансовом году, включая 1,7 миллиарда долларов на финансирование закупок, хотя и не раскрывается, сколько бомбардировщиков будет закуплено. Всего ВВС планируют закупить не менее 100 B-21 Raider. Прогнозируется, что каждый B-21 будет стоить примерно 550 миллионов долларов.

Напомним, строительство стелс-бомбардировщиков В-21 Raider стартовало в феврале 2022 года. Войти в строй самолет должен в середине 2020-х годов.

Ранее сообщалось, что самолет B-21 Raider сможет управлять роем дронов. На такое решение в Штатах решили пойти из-за дороговизны программы стелс-бомабрдировщика.