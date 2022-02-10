В США начали строить 6 стелс-бомбардировщиков B-21 Raider (фото)

Первый самолет должны достроить уже к концу нынешнего года, а в строй ВВС воздушное судно может войти к середине 2020-х годов.

Военно-воздушные силы США подтвердили, что шестой стелс-бомбардировщик B-21 Raider перешел в стадию строительства. Программное обеспечение самолета для поддержки топливной системы уже проверено в цифровой среде. Об этом сообщает The Drive.

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Ожидается, что первый из шести самолетов достроят до конца 2022 года, а первый полет состоится незадолго после завершения строительства.

"В-21, устремляясь в будущее, будет нашим разведчиком, проникающим внутрь зоны запретного доступа, самолетом двойного назначения", — заявил генерал-майор ВВС Джейсон Р. Армагост имея в виду, что самолет будет нести как ядерные, так и обычные виды вооружения.

[ + – ] Первый B-21 Raider построят до конца 2022 года Фото: Northrop Grumman

Как отмечают в издании, 5 стелс-бомбардировщикок начали строить еще в прошлом году. В сентябре 2021 года было известно, что Northrop Grumman на заводе 42 ВВС в Калифорнии на разной степени производства находилось 5 самолетов. Строительство шестого началось "всего несколько недель назад".

На данный момент неизвестно, сколько всего Военно-воздушные силы заказали B21 Raider, вполне вероятно, что как раз 6.

При этом Армагост добавил, что благодаря развитию инженерии и технологий, отдельные детали самолета можно изготавливать за счет тестов в цифре. В пример он привел топливную систему и ПО для нее. Она полностью протестирована и готова к работе.

B-21 Raider будет проходить летные испытания в Калифорнии на авиабазе Эдвардс. Первые боевые образцы должны появиться в середине 2020-х годов.

Напомним, в ноябре заявлялось, что стелс-бомбардировщик B-21 будет способен управлять роем дронов. Позднее армия США показала на видео новейший беспилотник RQ-180 White Bat, который скорее всего, связан с B-21.