У США почали будувати 6 стелс-бомбардувальників B-21 Raider (фото)

Перший літак мають добудувати вже до кінця нинішнього року, а до лав ВПС повітряне судно може увійти до середини 2020-х років.

Військово-повітряні сили США підтвердили, що шостий стелс-бомбардувальник B-21 Raider перейшов у стадію будівництва. Програмне забезпечення літака для підтримки паливної системи вже перевірили в цифровому середовищі. Про це повідомляє The Drive.

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Очікують, що перший із шести літаків добудують до кінця 2022 року, а перший політ відбудеться незадовго після завершення будівництва.

"В-21, прямуючи в майбутнє, буде нашим розвідником, що проникає всередину зони забороненого доступу, літаком подвійного призначення", — заявив генерал-майор ВПС Джейсон Р. Армагост маючи на увазі, що літак нестиме як ядерні, так і звичайні види озброєння.

[ + – ] Перший B-21 Raider збудують до кінця 2022 року Фото: Northrop Grumman

Як зазначають у виданні, 5 стелс-бомбардувальників почали будувати ще минулого року. У вересні 2021 року було відомо, що Northrop Grumman на заводі 42 ВПС у Каліфорнії на різному етапі виробництва знаходилося 5 літаків. Будівництво шостого почалося лише кілька тижнів тому.

Зараз невідомо, скільки всього Військово-повітряні сили замовили B21 Raider, цілком імовірно, що саме 6.

Водночас Армагост додав, що завдяки розвитку інженерії та технологій деякі деталі літака можна виготовляти завдяки тестам у цифрі. Як приклад він навів паливну систему та ПЗ для неї. Вона повністю протестована та готова до роботи.

B-21 Raider проходитиме льотні випробування в Каліфорнії на авіабазі Едвардс. Перші бойові зразки мають з'явитися в середині 2020-х років.

Нагадаємо, в листопаді заявляли, що стелс-бомбардувальник B-21 зможе керувати роєм дронів. Пізніше армія США показала на відео найновіший безпілотник RQ-180 White Bat, який, найімовірніше, пов'язаний з B-21.