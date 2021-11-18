Не просто бомбардувальник: літак B-21 Raider зможе керувати роєм дронів (фото)

На таке рішення ВПС США були змушені піти через дорожнечу програми. Нова функція здатна виправдати його ціну.

Бомбардувальник B-21 Raider, що розробляється, отримає нові функції, зокрема керувати роєм дронів. Про це повідомляє Popular Mechanics.

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Розробка ведеться потреб ВПС США. Планується, що літак зможе не лише скидати бомби, а й стати базою керування роєм дронів. Американські військові планують закупити від 100 до 220 В-21. Ними планується замінити B-1B Lancer і B-2A Spirit. Наразі на фінальній стадії будівництва 5 літаків.

Фото: U.S. Air Force

Бомбардувальник вийде дорогим у будівництві, але, як заявляє секретар ВПС США Френк Кендалл, високу вартість планується компенсувати його багатофункціональністю. Саме для цього безпілотник стане центром управління роєм дронів.

Планується, що літак не перевозитиме їх усередині. Безпілотники злітатимуть на базі, а потім уже в повітрі примикатимуть до Raider. Задіяні не тільки розвідувальні БПЛА, але й ударні, що розширить спектр застосування літака з дронами.

Нагадаємо, у Китаї засвітили невідомий літак у ролику до 72-ї річниці створення ВПС. Імовірно, це був стелс-бомбардувальник Н-20.

Раніше в США засвітили військові розробки в 15-секундному ролику: БПЛА, винищувач і бомбардувальник.