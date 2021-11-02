БПЛА, винищувач і бомбардувальник: у США затизерили військові розробки у 15-секундному відео
Одна з провідних компаній Northrop Grunman показала свої напрацювання у створенні безпілотників і літаків нового покоління. Серед них ударний X-47B.
Американська компанія Northrop Grunman у 15-секундному відео затизерила відразу кілька перспективних розробок у галузі авіабудування. Серед них є винищувачі, БПЛА та бомбардувальники. Про це повідомляє The Drive.
"Ось те місце, де ми рухаємо закони фізики", — з таких слів починається відео компанії.
У ліфті стоїть дівчина, яка відчиняє його двері в ангар компанії. Простір заповнений літаками Borthrop Grunman. В ангарі представлені як наявні зразки озброєння, так і розроблювані.
На кадрах видно умовно пілотовану платформу Next Generation Air Dominance. Це великий, стелс-безпілотник, який трохи схожий на проєкт "Син Ареса".
Далі видно відомий БПЛА, який є похідним моделі 401 або заснований на ній. Наприкінці ангара з лівого боку стоїть апарат, дуже схожий на ударний БПЛА X-47B.Важливо
Праворуч від ангара розташувалися наявні проєкти літак радіоелектронної боротьби EA-18G Growler, розвідувальний БПЛА MQ-4C Triton. А між ними розташувався літак далекого радіолокаційного виявлення та управління E-2D Hawkeye.
Нагадаємо, армія США замовила тихий та надзвуковий БПЛА для імітації ворожих цілей.
Раніше в Туреччині показали перший у світі безпілотник із лазерною зброєю для дистанційного розмінування.