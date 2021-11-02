БПЛА, истребитель и бомбардировщик: в США затизерили военные разработки в 15-секундном видео

Одна из ведущих компаний Northrop Grunman показали свои наработки в создании беспилотников и самолетов нового поколения. Среди них ударный X-47B

Американская компания Northrop Grunman в 15-секундном видео затизерила сразу несколько перспективных разработок в области авиастроения. Среди них есть истребители, БПЛА и бомбардировщики. Об этом сообщает The Drive.

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"Вот то место, где мы двигаем законы физики", — с таких слов начинается видео компании.

В лифте стоит девушка, которая открывает его двери в ангар компании. Пространство все заполнено самолетами Borthrop Grunman. В ангаре представлены как существующие образцы вооружения, так и разрабатываемые.

[ + – ] Перспективные разработки

На кадрах виден условно пилотируемая платформа Next Generation Air Dominance. Это большой, стелс-беспилотник, который немного схож с проектом "Сын Ареса".

Далее виден ведомый БПЛА, который является производным модели 401 или основан на ней. В конце ангара по левой стороне стоит аппарат, очень схожий на ударный БПЛА X-47B.

[ + – ] Концепт палубного БПЛА Х-47В

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По правую сторону ангара расположились существующие проекты самолет радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler, разведывательный БПЛА MQ-4C Triton. А между ними расположился самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-2D Hawkeye.

Фото: скриншот

Напомним, армия США заказала тихий и сверхзвуковой БПЛА для имитации враждебных целей.

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