В Турции показали первый в мире квадрокоптер с лазерным оружием (фото)

Дрон предназначен для дистанционного разминирования минных полей. В ходе испытаний он за 10 сек. пробил 3-мм углеродную пластину со 100-метровой высоты.

Турецкие компании TÜBİTAK и ASISGUARD разработали первый в мире квадрокоптер с лазерным вооружением Eren. Об этом сообщает информ-агентство Anadolu.

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Сообщается, что разработка не имеет аналогов в мире. При помощи лазера она способна поражать взрывоопасные элементы в полевых условиях. Его планируют использовать для разминирования территорий.

По словам комиссара Айкута Эроглу, дрон уже прошел испытания, во время которых открывался огонь по целям.

[ + – ] БПЛА назван в честь главы МВД Сулеймана Сойлу Эрена Фото: Anadolu

"Наш дрон с лазерным вооружением, названный нашим министром внутренних дел Сулейманом Сойлу Эрен (на должности с 2016 года, — Фокус), может уничтожать бомбы при помощи лазера. Во время учений он стрелял на определенную дальность и с указанной высоты. Мы добились успешных результатов при стрельбе по углеродистой стали", — рассказал Эроглу.

Он добавил, что лазер смог пробить 3-мм пластину из углеродистой стали с 500 метров за 90 секунд, затем за 30 секунд с 300 метров и за 10 секунд со 100 метров.

[ + – ] Пластина, по которой велся огонь на испытаниях Фото: скриншот

Министерству обороны будут рекомендовать закупить дроны уже в 2022 году - после исправления недочетов, обнаруженных в ходе испытаний.

Напомним, ВВС США получили на испытания лазерную установку для самолета AC-130J мощностью 60-киловатт. Также в Турции создали барражирующий боеприпас для уничтожения вражеских БПЛА.