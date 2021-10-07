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В Турции создали барражирующий боеприпас для уничтожения вражеских БПЛА (фото)

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новый турецкий дрон
Фото: скриншот

Разработка призвана охранять объекты критической инфраструктуры или других важных объектов от роя БПЛА.

Турецкие компании Havelsan и Transvaro представили новый дрон-камикадзе Fedai, который создан для борьбы с вражескими БПЛА. Об этом сообщает Daily Sabah.

Комплекс предназначен для противодействия и нейтрализации угроз, исходящих от дронов. Барражирующий боеприпас является частью более широкого спектра систем обнаружения и уничтожения беспилотников.

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По словам представителей компании, угроза от небольших и недорогих дронов растет с каждым днем. В основе идеи лежит цель Havelsan разработать систему, которая сможет защитить объекты критической инфраструктуры или другие важные учреждения.

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Дрон Fedai получит систему с ИИ.
Фото: Daily Sabah

Система будет использовать искусственный интеллект для обнаружения и классификации целей. Она будет действовать по следующему принципу:

  • Приближение БПЛА будет фиксировать радар
  • Радар передает данные на электрооптический комплекс, который будет вести цель до запуска Fedai
  • Fedai будет запущен в сторону цели для ее нейтрализации.

Выбор времени и места подрыва будет определять дрон-камикадзе после визуального сканирования цели. Для сканирования ему нужно находится на расстоянии до 40 метров до цели. Дрон-камикадзе станет полезным, потому что в условиях различных устройств для глушения сигнала БПЛА, можно будет использовать Fedai.

В ближайшие пару месяцев разработчики покажут барражирующий БПЛА в действии.

Напомним, 4 октября Havelsan представили БПЛА BAHA, который способен работать в режиме роя.

В Украине также был показан ударный дром "Гром", способный поражать цели в радиусе 30 км.