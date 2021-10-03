В Украине разработали новый ударный дрон "Гром" (видео)

Комплекс способен поражать цели в радиусе 30 км, а благодаря летающей боевой части — поражать цели на закрытых позициях с минимальным ущербом для мирного населения.

Компания "Атлон Авиа" представила новый беспилотный авиакомплекс ST-35 "Гром" с крейсерской скоростью в 120-140 км/ч. Об этом сообщает АрміяInform.

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Основная цель, которую ставили перед собой разработчики — точно и с минимальным ущербом для мирного населения и гражданской инфраструктуры поражать вражеские цели.

Дрон-камикадзе способен стартовать с любой точки, ему не нужна специальная площадка для пуска. Максимальная высота полета составляет 500-700 метров. В воздухе боевая часть отделяется от коптера и переходит в горизонтальный режим полета, следуя дальше к цели. При заходе на цель барражирующий боеприпас принимает вертикальное положение.

[ + – ] Высота полета нового дрона — 500-700 метров Фото: АрміяInform

Связь с коптером сохраняется за счет современного ретранслятора.

Основные характеристики БПЛА "Гром"

Высота полета — 500-700 м

Радиус действия — 30 км

Время полета — около 60 минут

Крейсерская скорость — 120-140 км/ч.

По словам представителя компании Вадима Шулика, беспилотник долетает до цели, находящейся в 30 км, за 15 минут. Оставшийся запас времени можно потратить на доразведку позиций.

[ + – ] Управлять дроном можно при помощи планшета Фото: АрміяInform

Дрон способен нести боевую часть разных типов — кумулятивную, осколочно-кумулятивную, осколочно-фугасную и так далее. Благодаря траектории полета, способен поражать цели на закрытых позициях. Управление осуществляется оператором через планшет. БПЛА уже прошел летные испытания и в скором времени перейдет к госиспытаниям.

[ + – ] Демонстрация ударного дрона "Гром" (видео)

Напомним, украинская частная компания UkrspecSystems показала новую систему БПЛА, состоящую из ударного дрона-камикадзе и разведывательного варианта беспилотника.

Ранее компания "Укрджет" представила дрон, сбрасывающий авиабомбы для поражения живой силы противника и бронетехники.