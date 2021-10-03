В Україні розробили новий ударний дрон "Грім" (відео)
Комплекс здатний вражати цілі в радіусі 30 км, а завдяки летючій бойовій частині — вражати цілі на закритих позиціях з мінімальним збитком для мирного населення.
Компанія "Атлон Авіа" представила новий безпілотний авіакомплекс ST-35 "Грім" з крейсерською швидкістю в 120-140 км/ч. Про це повідомляє АрміяInform.
Основна мета, яку ставили перед собою розробники — точно і з мінімальною шкодою для мирного населення і цивільної інфраструктури вражати ворожі цілі.
Дрон-камікадзе здатний стартувати з будь-якої точки, йому не потрібна спеціальна площадка для пуску. Максимальна висота польоту становить 500-700 метрів. В повітрі бойова частина відділяється від коптера і переходить в горизонтальний режим польоту, слідуючи далі до мети. При заході на ціль барожуючий боєприпас приймає вертикальне положення.
Зв'язок з коптером зберігається за допомогою сучасного ретранслятора.
Основні характеристики БПЛА "Грім"
- Висота польоту — 500-700 м
- Радіус дії — 30 км
- Час польоту — близько 60 хвилин
- Крейсерська швидкість — 120-140 км/г.
За словами представника компанії Вадима Шуліка, безпілотник долітає до цілі, що знаходиться в 30 км, за 15 хвилин. Запас льотного часу можна витратити на дорозвідку позицій.
Дрон здатний нести бойову частину різних типів — кумулятивну, осколково-кумулятивну, осколково-фугасну і так далі. Завдяки траєкторії польоту, здатний вражати цілі на закритих позиціях. Управління здійснюється оператором через планшет. БПЛА вже пройшов льотні випробування і незабаром перейде до держвипробувань.
Нагадаємо, українська приватна компанія UkrspecSystems показала нову систему БПЛА, що складається з ударного дрона-камікадзе і розвідувального варіанту безпілотника.
Раніше компанія "Укрджет" представила дрон, що скидає авіабомби для ураження живої сили противника і бронетехніки.