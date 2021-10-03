В Україні розробили новий ударний дрон "Грім" (відео)

Комплекс здатний вражати цілі в радіусі 30 км, а завдяки летючій бойовій частині — вражати цілі на закритих позиціях з мінімальним збитком для мирного населення.

Компанія "Атлон Авіа" представила новий безпілотний авіакомплекс ST-35 "Грім" з крейсерською швидкістю в 120-140 км/ч. Про це повідомляє АрміяInform.

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Основна мета, яку ставили перед собою розробники — точно і з мінімальною шкодою для мирного населення і цивільної інфраструктури вражати ворожі цілі.

Дрон-камікадзе здатний стартувати з будь-якої точки, йому не потрібна спеціальна площадка для пуску. Максимальна висота польоту становить 500-700 метрів. В повітрі бойова частина відділяється від коптера і переходить в горизонтальний режим польоту, слідуючи далі до мети. При заході на ціль барожуючий боєприпас приймає вертикальне положення.

[ + – ] Висота польоту нового дрона — 500-700 метрів Фото: АрміяInform

Зв'язок з коптером зберігається за допомогою сучасного ретранслятора.

Основні характеристики БПЛА "Грім"

Висота польоту — 500-700 м

Радіус дії — 30 км

Час польоту — близько 60 хвилин

Крейсерська швидкість — 120-140 км/г.

За словами представника компанії Вадима Шуліка, безпілотник долітає до цілі, що знаходиться в 30 км, за 15 хвилин. Запас льотного часу можна витратити на дорозвідку позицій.

[ + – ] Управляти дроном можна за допомогою планшета Фото: АрміяInform

Дрон здатний нести бойову частину різних типів — кумулятивну, осколково-кумулятивну, осколково-фугасну і так далі. Завдяки траєкторії польоту, здатний вражати цілі на закритих позиціях. Управління здійснюється оператором через планшет. БПЛА вже пройшов льотні випробування і незабаром перейде до держвипробувань.

[ + – ] Демонстрація ударного дрона "Грім" (відео)

Нагадаємо, українська приватна компанія UkrspecSystems показала нову систему БПЛА, що складається з ударного дрона-камікадзе і розвідувального варіанту безпілотника.

Раніше компанія "Укрджет" представила дрон, що скидає авіабомби для ураження живої сили противника і бронетехніки.