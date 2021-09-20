Розвідувальний і ударний дрон-камікадзе: українська компанія представила систему БПЛА (фото)
Безпілотник PD-2 вже включений у план закупівель Міноборони, при цьому дрон-камікадзе RAM II можна використовувати повторно, якщо він не буде знищений у ході операції.
Українська приватна компанія UkrspecSystems показала нову систему БПЛА, що складається з ударного дрона-камікадзе і розвідувального варіанту із сучасною системою управління. Про це повідомляє Defense Express.
У межах круглого столу "Тактичні оборонні системи, які невідкладно потрібні армії", був представлений безпілотний комплекс як частина розвідувально-ударної системи. Нова система складається з:
- розвідувального БПЛА PD-2
- дрона-камікадзе RAM II
- системи управління "Термінал"
Розвідувальний дрон PD-2
PD-2 — це розвідувальний БПЛА, який здатний перебувати в повітрі до 10 годин з підйомом на висоту до 3 км. Безпілотник має ряд датчиків і камер, розроблених в Україні, які дозволяють отримати чітку і стабільну картинку зображення.
За словами технічного керівника компанії Сергія Данилюка, Міноборони включило БПЛА в план закупівель, однак, про точну кількість одиниць він говорити не став.
Дрон-камікадзе RAM IIВажливо
Дрон-камікадзе вперше був показаний на виставці озброєння "Зброя та безпека-2021". Він здатний нести на борту 4 кг вибухівки та запускається зі спеціальної міні-катапульти. Безпілотник обладнаний камерою з десятикратним збільшенням, що дозволяє виявляти об'єкти на землі. Знищити їх можна буде снарядами з осколковою, термобаричною або кумулятивною бойовою частиною. Радіус застосування — 30 км.
При цьому його можна буде повторно використовувати до 10 разів, якщо його не знищать під час виконання операції.
ПЗ "Термінал"
Повідомляється, що "Термінал" уже пройшов попередні випробування в ЗСУ і може використовуватися разом з "Кропивою", яка використовується в Збройних силах. Система дозволяє управляти цими безпілотниками в режимі "онлайн".
Нагадаємо, американська компанія показала безпілотний вертоліт з новим компонуванням. Також був показаний проєкт стелс-безпілотника "Син Ареса", який буде переміщатися зі швидкістю до 950 км/год.