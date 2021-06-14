"Українська бронетехніка" покаже новий дрон RAM II на виставці "Зброя та безпека 2021" (фото)

Розробка може нести на борту 3 кг вибухівки, а запускається вона зі спеціальної мініатюрної катапульти.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська бронетехніка" на виставці "Зброя та безпека-2021" покаже новий ударно-розвідувальний БПЛА RAM II. Про це повідомляє Defense Express.

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БПЛА призначений для розвідки місцевості або знищення різного роду цілей. Безпілотник обладнаний камерою з десятикратним збільшенням, що дозволяє фіксувати об'єкти на землі. Знищити їх можна буде снарядами з осколковою, термобаричною або кумулятивною бойовою частиною вагою 3 кг.

Фото: Defense Express

Розробка дозволяє діяти як поодинці, так і в складі "рою дронів". У разі вимкнення оператора, дрон здатний самостійно повернутися на базу та приземлитися за допомогою парашута.

Максимальна швидкість БПЛА — 70 км/год, а бойовий радіус застосування — 30 км. Запускається дрон із мобільної катапульти, яка може транспортуватися панцерником "Новатор". Повідомляється, що на підготовку бойового дрона до польоту потрібно до 10 хвилин.

Нагадаємо, вперше в історії Lockheed Martin та Embraer представлять своє озброєння на виставці "Зброя та безпека-2021". Зазначимо, що український безпілотник-вертоліт отримає високоточні ударні ракети.