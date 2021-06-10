Lockheed Martin и Embraer впервые представят свою продукцию на "Зброя та безпека-2021"

Американская и бразильские компании анонсировали свое участие еще в 2020 году, однако из-за карантина выставку отменяли.

На выставке "Зброя та безпека-2021" свою продукцию представят компании из 13 стран, в том числе и мировые лидеры по производству оружия Lockheed Martin и Embraer. Об этом сообщает АрміяInfrom.

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Выставка начнется 15 июня в Международном выставочном центре в Киеве. Вся территория выставки займет 30 тысяч квадратных метров. Всего свою продукцию представят 332 предприятия, из которых 35 иностранных из 13 стран.

Впервые на выставке свою продукцию представят Lockheed Martin из США, которая по данным SIRPI, является крупнейшим мировым производителем вооружения. А компания Embraer — это бразильский авиастроительный конгломерат, который также представит свою продукцию.

В частности, компания Lockheed Martin производит истребители 5 поколения F-35

[ + – ] Истребитель F-35

Кроме этого мероприятие посетят Firefly Aerospace, сооснователем которой является украинский бизнесмен Максим Поляков. Его компания подписала контракт с НАСА на поставку груза на Луну в рамках миссии по возвращению людей на спутник Земли.

Отметим, что FireFly AeroSpace доставит груз на Луну совместно со SpaceX.

Напомним, в среднесрочной перспективе Военно-воздушные силы хотят получить американские истребители F-35.