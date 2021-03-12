В ВВС Украины хотят получить американские истребители F-35 (видео)

На первом этапе программы планируется закупка истребителей поколения 4++, после чего возможен переход на 5 поколение самолетов.

Командующий Военно-воздушных сил Украины Сергей Дроздов в ходе презентации программы развития ВВС озвучил планы о замене летного автопарка. Об этом сообщает "Украинский милитарный портал".

По словам Дроздова, на первом этапе программы планируется приобретение истребителей типа Gripen JAS39 и F-15. Это истребители поколения 4++.

"В дальнейшем с углублением отношений со странами-партнерами планируется переход на современный самолет 5-ого поколения F-35", — заявил командующий ВПС.

В ближайшие 10 лет Военно-воздушные силы будут вынуждены вывести из вооружения основные образцы боевой техники, ныне находящихся на вооружении. При этом угрозы стоят не перед Воздушными силами, а перед всей страной.

Дроздов также заявляет о необходимости создания отдельной государственной программы по замене парка тактической авиации, так как средств из оборонного бюджета Украины недостаточно.

Согласно Визии-2035 тендер на новый многофункциональный самолет должны объявить в течении 2021-2022 годов. Отметим, на данный момент в Украине используются истребители Су и МиГ разных модификаций 4 и 3 поколения.

Фото: US Army

F-35 Lightning II — истребитель 5 поколения, разработанный компанией Lockheed Martin по заказу Минобороны США. Стоимость, в зависимости от модификации, варьируется от 83,4 млн долларов до 108,1 млн. Наибольшим оператором являются США, на вооружении находится 2443 истребителя.

Максимальная скорость с форсажем — 1906 км/ч;

Крейсерская скорость — 850 км\ч;

Боевой радиус — 1000 км;

Способен переносить ядерный заряд;

Экипаж — 1 человек;

Дальность полета — 2200 км.

Напомним, ВМС Украины получит первые ракетные комплексы "Нептун" в течении марта. Отметим, что с января 2021 возобновили эксплуатацию транспортного самолета Ан-26.

Ранее командующий ВВС Украины заявлял, что через 10 лет вообще не останется на чем летать. Со времен независимости военные еще ни разу не получали новых самолетов.