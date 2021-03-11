Первые ракетные комплексы "Нептун" поступят в ВСУ уже марте

Опытные образцы комплексов будут использованы для подготовки боевых расчетов.

В Военно-морских силах ВСУ уже сформировано подразделение, которое в марте получит опытные образцы берегового мобильного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун". Об этом сообщил министр обороны Андрей Таран. "Начинаем подготовку расчетов", – добавил он.

По словам министра, комплексы изготовлены в рамках государственного контракта между Министерством обороны и предприятием "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч".

"Нептун" – это вооружение нового поколения, новое слово в развитии береговой обороны Украины. Их наличие в составе ВМС увеличит наш сдерживающий потенциал и повысит влияние на обстановку в Азово-Черноморском регионе", – заявил Таран.

Комплекс включает подвижной командный пункт, унифицированную самоходную пусковую установку, транспортно-заряжающую машину, транспортную машину, комплект наземного оборудования, габаритно-массовые макеты крылатых ракет.

"Нептун" предназначен в основном для поражения боевых кораблей класса крейсер, эсминец, фрегат, корвет, а также десантных кораблей. Его крылатые ракеты – управляемые и практически незаметны для вражеских радаров. Ракета летит на сверхмалых высотах на скорости около 900 км/ч на дальность около 300 км. Она имеет стартовый и маршевый (основной) двигатели. Первый является модифицированным твердотопливным стартовым ускорителем от зенитной ракеты С-125. Основной турбореактивный двигатель МС-400 производится компанией "Мотор Сич".

Министр отметил, что опытные образцы позволят начать практическую подготовку расчетов, которые в дальнейшем будут нести боевые дежурства и обслуживать серийные ракетные комплексы "Нептун".

Напомним, в декабре прошлого года сообщалось, что в государственном оборонном заказе не были предусмотрены средства на закупку создаваемых береговых ракетных комплексов "Нептун". Комплекс успешно прошел государственные испытания и 23 августа 2020 года был принят на вооружение. Поэтому Министерство обороны перераспределило средства гособоронзаказа, и "Нептуны" будут закупаться.

Разработка комплекса началась в 2014 году, а успешные испытания ракеты с боевым зарядом прошли в июне 2020 года.