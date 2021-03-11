Перші ракетні комплекси "Нептун" надійдуть у ЗСУ вже в березні

Дослідні зразки комплексів будуть використані для підготовки бойових розрахунків.

У Військово-морських силах ЗСУ вже сформовано підрозділ, який у березні отримає дослідні зразки берегового мобільного ракетного комплексу РК-360МЦ "Нептун". Про це повідомив міністр оборони Андрій Таран. "Починаємо підготовку розрахунків", — додав він.

За словами міністра, комплекси виготовлені в рамках державного контракту між Міністерством оборони і підприємством "Державне Київське конструкторське бюро "Луч".

"Нептун" — це озброєння нового покоління, нове слово в розвитку берегової оборони України. Їхня наявність у складі ВМС збільшить наш стримувальний потенціал і підвищить вплив на обстановку в Азово-Чорноморському регіоні", — заявив Таран.

Комплекс включає рухомий командний пункт, уніфіковану самохідну пускову установку, транспортно-зарядну машину, транспортну машину, комплект наземного обладнання, габаритно-масові макети крилатих ракет.

"Нептун" призначений в основному для ураження бойових кораблів класу крейсер, есмінець, фрегат, корвет, а також десантних кораблів. Його крилаті ракети — керовані і практично непомітні для ворожих радарів. Ракета летить на надмалих висотах на швидкості близько 900 км/г на дальність близько 300 км. Вона має стартовий і маршовий (основний) двигуни. Перший є модифікованим твердопаливним стартовим прискорювачем від зенітної ракети С-125. Основний турбореактивний двигун МС-400 виробляється компанією "Мотор Січ".

Міністр зазначив, що дослідні зразки дозволять розпочати практичну підготовку розрахунків, які в подальшому будуть нести бойові чергування та обслуговувати серійні ракетні комплекси "Нептун".

Нагадаємо, що в грудні минулого року повідомлялося, що в державному оборонному замовленні не були передбачені кошти на закупівлю створюваних берегових ракетних комплексів "Нептун". Комплекс успішно пройшов державні випробування і 23 серпня 2020 року був прийнятий на озброєння. Тому Міністерство оборони перерозподілило кошти державного оборонного замовлення, і "Нептун" будуть закуповувати.

Розробка комплексу почалася у 2014 році, а успішні випробування ракети з бойовим зарядом пройшли в червні 2020 року.