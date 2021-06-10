Lockheed Martin і Embraer вперше представлять свою продукцію на "Зброя та безпека-2021"

Американська і бразильська компанії анонсували свою участь ще у 2020 році, проте через карантин виставку скасовували.

На виставці "Зброя та безпека-2021" свою продукцію представлять компанії з 13 країн, зокрема і світові лідери з виробництва зброї Lockheed Martin і Embraer. Про це повідомляє АрміяInfrom.

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Виставка розпочнеться 15 червня в Міжнародному виставковому центрі в Києві. Вся територія виставки займе 30 тисяч квадратних метрів. Всього свою продукцію представлять 332 підприємства, з яких 35 іноземних з 13 країн.

Вперше на виставці свою продукцію представлять Lockheed Martin з США, яка за даними SIRPI, є найбільшим світовим виробником озброєння. А компанія Embraer — це бразильський авіабудівний конгломерат, який також представить свою продукцію.

Зокрема, компанія Lockheed Martin виробляє винищувачі 5 покоління F-35

[ + – ] Винищувач F-35

Крім цього захід відвідає Firefly Aerospace, співзасновником якої є український бізнесмен Максим Поляков. Його компанія підписала контракт з НАСА на поставку вантажу на Місяць у межах місії з повернення людей на супутник Землі.

Зазначимо, що FireFly AeroSpace доставить вантаж на Місяць разом зі SpaceX.

Нагадаємо, в середньостроковій перспективі Військово-повітряні сили хочуть отримати американські винищувачі F-35.