"Украинская бронетехника" покажет новый дрон RAM II на выставке "Зброя та безпека 2021" (фото)

Разработка может нести на борту 3 кг взрывчатки, а запускается она со специальной миниатюрной катапульты.

Частное предприятие "Украинская бронетехника" на выставке "Зброя та безпека-2021" покажет новый ударно-разведывательный БПЛА RAM II. Об этом сообщает Defense Express.

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БПЛА предназначен для разведки местности или уничтожения разного рода целей. Беспилотник оборудован камерой с десятикратным увеличением, что позволяет обнаруживать объекты на земле. Уничтожить их можно будет снарядами с осколочной, термобарической или кумулятивной боевой частью весом 3 кг.

Фото: Defense Express

Разработка позволяет действовать как в одиночку, так и в составе "роя дронов". В случае подавления сигнала оператора, дрон способен самостоятельно вернутся на базу и приземлиться при помощи парашюта.

Максимальная скорость БПЛА — 70 км/ч, а боевой радиус применения — 30 км. Запускается дрон с мобильной катапульты, которая может транспортироваться броневиком "Новатор". Сообщается, что на подготовку боевого дрона к полету нужно до 10 минут.

Напомним, впервые в истории Lockheed Martin и Embraer представят свое вооружение на выставке "Зброя та безпека-2021". Отметим, что украинский беспилотник-вертолет получит высокоточные ударные ракеты.