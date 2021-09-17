Американська компанія показала безпілотний вертоліт LX300 з новою компоновкою (фото)
Розробка отримала два ротори, які розташовані нестандартним для вертольотів чином, що дає ширший центр тяжкості.
На Лондонській виставці озброєння DSEI-2021 General Dynamics показали новий безпілотний вертоліт, розроблений спільно з Laflamme Aero. Про це повідомляє Army Recognition.
Розробка отримала два роторні мотори, які дозволять вертольоту бути стійкішим до сильного вітру або на гірських схилах. Його створили спеціально для військових і комерційних цілей. Особливості безпілотника:
- Здатність доставки різних вантажів
- Висока надійність компонентів і підвищений термін служби, що робить низькою ціну його експлуатації
- Максимальна вага корисного навантаження — 180 кг
- Більше 10 годин роботи
- Має різні варіанти конфігурації
Також двороторний вертоліт має більший центр ваги, який до того ж ще й автоматично балансується. Це означає, що LX300 здатний компенсувати тягу роторів відповідно до положення центра ваги.
Основні завдання, які виконуватиме БПЛА, — морське спостереження, розвідка, пошук і порятунок людей/цілей, відстеження суден і доставка вантажів, в тому числі великогабаритних.
Нагадаємо, в Україні розробили перший ударний безпілотник-вертоліт, який отримає високоточні ударні ракети.
Також у Туреччині переробили безпілотний мінівертоліт під потреби армії.