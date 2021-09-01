З цивільного у військовий: Туреччина переробила безпілотний мінівертоліт для потреб армії (фото)
Alpin отримав новий корпус, а також можливість установки озброєння і припасів до нього.
Турецька компанія Titra Technology провели модифікацію мінівертольота Alpin для використання в армії. Про це повідомляє Daily Sabah.
Мінігелікоптер вперше був задіяний під час гасіння масштабних пожеж у Туреччині, які охопили південну частину країни. Він відстежував напрямок пожежі, куди вогонь розповсюджується, а також виявляв нові осередки.
Тепер же Alpin переробили для використання в армії, для цього змінили корпус вертолітного БПЛА і інтегрували зброю з боєприпасами до неї.
Повідомляється, що мінівертоліт використовуватимуть у розвідці, отриманні зображень і в матеріально-технічному забезпеченні розвідувальних операцій. Наразі невідомо, яке саме озброєння буде на дронах, Titra Technology зв'язалися з оборонними підприємствами для вивчення цього питання.
"Ми думаємо, що вертоліт використовуватимуть у найближчому майбутньому, особливо для матеріально-технічного забезпечення, розвідки і отримання зображень", — заявив глава компанії Селман Денмез на виставці озброєння IDEF-2021.
Нагадаємо, український безпілотник-вертоліт отримає високоточні ударні ракети. Його розробкою займається компанія "Рамзай".
Відзначимо, що в Туреччині розробляють протичовновий дрон із радіусом дії 400 км.