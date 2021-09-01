Из гражданского в военный: Турция переделала беспилотный мини-вертолет для нужд армии (фото)

Alpin получил новый корпус, а также возможность установки вооружения и припасов к нему.

Турецкая компания Titra Technology провели модификацию мини-вертолета Alpin для использования в армии. Об этом сообщает Daily Sabah.

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Мини-вертолет впервые был задействован во время тушения масштабных пожаров в Турции, которые охватили южную часть страны. Он отслеживал направление пожара, куда огонь следует, а также обнаруживал новые очаги.

Теперь же Alpin переделали для использования в армии, для этого они изменили корпус вертолетного БПЛА и интегрировали оружие с боеприпасами к нему.

[ + – ] Гражданская версия Alpin Фото: AA Photo

Сообщается, что мини-вертолет будут использовать в разведке, получении изображений и в материально-техническом обеспечении разведывательных операций. На данный момент неизвестно, какое именно вооружение будет на дроне, Titra Technology связались с оборонными предприятиями для изучения данного вопроса.

"Мы думаем, что вертолет будет использоваться в ближайшем будущем, особенно для материально-технического обеспечения, разведки и получения изображений", — заявил глава компании Селман Денмез на выставке вооружения IDEF-2021.

Напомним, украинский беспилотник-вертолет получит высокоточные ударные ракеты. Его разработкой занимается компания "Рамзай".

Отметим, что в Турции разрабатывают противолодочный дрон с радиусом действия в 400 км.