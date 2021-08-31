В Турции разрабатывают противолодочный дрон с радиусом действия в 400 км (фото)

На вооружении у ULAQ будет две ракетные системы, способные выпускать 6 ракет, а управлять им можно будет как с земли, так и с моря.

Частная турецкая компания Ares ведет работу над беспилотным дроном ULAQ, который будет призван бороться с подводными лодками и кораблями. Об этом сообщает Defense News.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

На данный момент разработка прошла испытания по стрельбе с использованием лазерного наведения. Сообщается, что дрон сперва попадает в турецкую армию, а уже потом его начнут поставлять на экспорт. Среди вероятных покупателей — Оман, Катар, страны Африки и Южной Америки.

90% комплектующих будет производиться силами турецких компаний, включая вооружение. Прототип ULAQ оснащен приборами ночного и дневного видения, зашифрованной системой связи. Радиус его действия составляет 400 км. Дроном можно будет управлять как с мобильных пунктов, штаб-квартир, так и с морских платформ — авианосцев и кораблей.

Фото: Defense News

Важно

Танк с "палаткой". Как РФ готовит силы в Крыму к встрече с ПТРК Javelin

Ожидается, что к концу 2021 года компании удастся наладить серийное производство ULAQ. Сроки пришлось сдвинуть из-за задержек с поставками некоторых деталей. Изначально планировалось, что первый дрон будет построен к концу 2020 года. На данный момент неизвестно, когда первые дроны попадут в Военно-морские силы Турции.

На вооружении у дрона будет ракетная система Cirit с четырьмя ракетами, а также две ячейки с турецкими ракетами Roketsan. Также ULAQ оснастят вариантами разведывательных и коммуникационных технологий, в том числе системой РЭБ.

Напомним, Турция приняла на вооружение БПЛА Akinci с украинскими двигателями. Перед принятием на вооружение он совершил более 1000 вылетов.

Ранее Baykar Makina показала новый ударный дрон, который получит двигатель от "Мотор Сичи".