У Туреччині розробляють протикорабельний дрон з радіусом дії 400 км (фото)

На озброєнні у ULAQ буде дві ракетні системи, здатні випускати 6 ракет, а керувати ним можна буде як з землі, так і з моря.

Приватна турецька компанія Ares веде роботу над безпілотним дроном ULAQ, який буде покликаний боротися з підводними човнами і кораблями. Про це повідомляє Defense News.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Наразі розробка пройшла випробування зі стрільби з використанням лазерного наведення. Повідомляється, що дрон спершу потрапляє в турецьку армію, а вже потім його почнуть поставляти на експорт. Серед імовірних покупців — Оман, Катар, країни Африки та Південної Америки.

90% комплектуючих буде створено силами турецьких компаній, включаючи озброєння. Прототип ULAQ оснащений приладами нічного і денного бачення, зашифрованою системою зв'язку. Радіус його дії становить 400 км. Дроном можна буде управляти як з мобільних пунктів, штаб-квартир, так і з морських платформ — авіаносців і кораблів.

Фото: Defense News

Важливо

Танк з "наметом". Як РФ готує сили в Криму до зустрічі з ПТРК Javelin

Очікується, що до кінця 2021 року компанії вдасться налагодити серійне виробництво ULAQ. Терміни довелося зрушити через затримки з поставками деяких деталей. Спочатку планувалося, що перший дрон буде побудований до кінця 2020 року. Зараз невідомо, коли перші дрони потраплять у Військово-морські сили Туреччини.

На озброєнні у дрона буде ракетна система Cirit з чотирма ракетами, а також два осередки з турецькими ракетами Roketsan. Також ULAQ оснастять варіантами розвідувальних і комунікаційних технологій, у тому числі системою РЕБ.

Нагадаємо, Туреччина прийняла на озброєння БПЛА Akinci з українськими двигунами. Перед прийняттям на озброєння він зробив більше 1000 вильотів.

Раніше Baykar Makina показала новий ударний дрон, який отримає двигун від "Мотор Січі".