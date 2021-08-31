У Туреччині розробляють протикорабельний дрон з радіусом дії 400 км (фото)
На озброєнні у ULAQ буде дві ракетні системи, здатні випускати 6 ракет, а керувати ним можна буде як з землі, так і з моря.
Приватна турецька компанія Ares веде роботу над безпілотним дроном ULAQ, який буде покликаний боротися з підводними човнами і кораблями. Про це повідомляє Defense News.
Наразі розробка пройшла випробування зі стрільби з використанням лазерного наведення. Повідомляється, що дрон спершу потрапляє в турецьку армію, а вже потім його почнуть поставляти на експорт. Серед імовірних покупців — Оман, Катар, країни Африки та Південної Америки.
90% комплектуючих буде створено силами турецьких компаній, включаючи озброєння. Прототип ULAQ оснащений приладами нічного і денного бачення, зашифрованою системою зв'язку. Радіус його дії становить 400 км. Дроном можна буде управляти як з мобільних пунктів, штаб-квартир, так і з морських платформ — авіаносців і кораблів.Важливо
Очікується, що до кінця 2021 року компанії вдасться налагодити серійне виробництво ULAQ. Терміни довелося зрушити через затримки з поставками деяких деталей. Спочатку планувалося, що перший дрон буде побудований до кінця 2020 року. Зараз невідомо, коли перші дрони потраплять у Військово-морські сили Туреччини.
На озброєнні у дрона буде ракетна система Cirit з чотирма ракетами, а також два осередки з турецькими ракетами Roketsan. Також ULAQ оснастять варіантами розвідувальних і комунікаційних технологій, у тому числі системою РЕБ.
Нагадаємо, Туреччина прийняла на озброєння БПЛА Akinci з українськими двигунами. Перед прийняттям на озброєння він зробив більше 1000 вильотів.
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