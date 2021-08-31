Танк з "наметом". Як РФ готує сили в Криму до зустрічі з ПТРК Javelin

В окупованому Криму — у Сімферополі, Севастополі та Керчі, у ці дні проходить міжнародний форум "Армія-2021", на якому представлені 54 одиниці військової техніки, що стоїть на озброєнні російської армії. Це основні бойові танки Т-72Б3, бронетранспортери БМД-4, БТР-8АМ, БТР-МД "Ракушка", бронеавтомобілі "Тайфун", "Тигр" і "Рись", гаубиці Д-30 "Молот", "Мста-Б", "Мста-С", реактивні системи залпового вогню "Град", протитанкові комплекси "Хризантема", зенітний ракетний комплекс С-400 "Тріумф", вертольоти Ка-31, Ка-52, Мі-28, Ка-29ТБ, Мі-8, а також різні кораблі і катери.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Серед цієї техніки виділяються основні бойові танки Т-72Б3, оснащені протикумулятивними екранами для захисту від ураження зверху. Екрани вдають із себе протикумулятивні решітки, приварені прямо над вежами танків. Очевидно, що їхнє єдине призначення — це захист від ударів зверху. Але єдиним у регіоні протитанковим комплексом, здатним завдавати удар по цілі "зверху", є американський ПТРК FGM-148 Javelin (Джавелін), що стоїть на озброєнні збройних сил України.

Танк Т-72Б3 — робоча конячка танкового кулака РФ

Основний бойовий танк Т-72Б3 — це робоча конячка російського танкового кулака. З 2011 року таких танків вироблено понад тисячу. На танк встановлено багатоканальний приціл ПНС Сосна-У, у який входить автомат супроводу цілі і тепловізійний канал з камерою Thales Catherine FC. Система зв'язку танка складається з радіостанції УКХ діапазону Р-168-25У-2 "Акведук", яка забезпечує відкритий, маскований або засекречений радіозв'язок. Виготовляється Рязанським радіозаводом з 2005 року. На танку стоять метеодатчики і сучасний балістичний обчислювач; порівняно з базовою моделлю танка стабілізатор озброєння вдосконалений.

До речі цей танк, який ніколи не перебував на озброєнні України, засвітився і на Донбасі в ході російсько-української війни, що йде з 2014 року.

Навіщо Т-72Б3 решітки?

Рішення про оснащення танків протикумулятивними гратами було прийнято ще в минулому році, і цю тенденцію не стануть згортати. Потрібно зазначити, що такі протикумулятивні решітки армія РФ використовувала ще в Чеченських кампаніях, але не системно, а до 2010 року командування і зовсім почало скептично ставитися до таких обважувань. Правда, тоді решітки прикривали ходову частину або корму, адже ні про які "Джавелін" ще не йшлося — тобто, про такі запаси, які б'ють по вежі з вертикальної траєкторії.

Важливо

Кому війна — мати рідна. Хто, як і чому живе з військових конфліктів у сучасному світі

Але пізніше, особливо на фоні боїв у Сирії, де гратчасті екрани показали себе з кращого боку (наприклад задокументований випадок, коли такі екрани врятували сирійський Т-72АВ), було прийнято рішення знову повернутися до таких обважувань. З 2020 року можемо бачити, що основний бойовий танк Росії готується і заточується саме на війну з Україною. Особливо, якщо мова йде про південні і кримські напрямки.

[ + – ] Російські танки рухаються на навчаннях в окупованому Криму Фото: Министерство обороны РФ

Що являє собою знаменитий "Джавелін"?

FGM-148 Javelin — це американський переносний протитанковий ракетний комплекс (ПТРК). Призначений для ураження бронетехніки і низькольотних малошвидкісних цілей. Є першим серійним ПТРК третього покоління. Третє покоління — це принцип самонаведення "вистрілив — забув". Тобто, після запуску ракети оператору не потрібно супроводжувати ракету і ціль візуально, як це було в першому і другому поколіннях. Поразка може відбуватися в найменш захищену частину танка — дах вежі. Причому цей комплекс ПТРК легкий і компактний, що дозволяє використовувати його навіть пригнувшись або сидячи.

Цей комплекс визнаний одним з кращих у світі. Вважається, що він може вразити будь-який без винятку танк.

[ + – ] Траєкторія польоту протитанкової ракети FGM-148 Javelin

"Джавелін" FGM-148 в Україні

Як пише портал Мілітарній, у кінці 2017 року адміністрація президента США ухвалила рішення про продаж Україні летальної зброї, зокрема протитанкових ракетних комплексів. А 1 березня Державний департамент США схвалив продаж нашій країні 210 протиракетних комплексів FGM-148 Javelin і 37 пускових установок до них на загальну суму близько 47 мільйонів доларів.

У травні 2018 року Сполучені Штати Америки підтвердили доставку перших "Джавелін" в Україну. У червні 2020 року в Україну прибула ще одна партія протитанкових ракетних комплексів із США. Крім самих ПТРК, американські інструктори проводять курси з підготовки бойових розрахунків протитанкових ракетних комплексів для українських колег.

Не можна недооцінювати ворога

Поява ґратчастих екранів над вежами основних бойових танків РФ була зустрінута в Україні висміюванням і освистуванням. По правді кажучи, такі "розкладачки" над вежами, здавалося б, грізних машин, виглядають не дуже страхітливо. Але я все ж покличу поставитися до появи таких "обважень" серйозно.

Росія готується до масштабної війни з Україною. І ці "розкладачки" на танках призначені не для передачі їх своїм проксі в перший і другий окупаційні корпуси на сході України.

Важливо

Невидимий ворог. Чому на сучасній війні більше не буває братань на фронті

Вони призначені вирішити проблему наявності "Джавелін" в України в разі виходу конфлікту за межі Донбасу. Свого часу Ізраїль, якого бояться всі на Близькому Сході, обважував свої старенькі броньовики М113 мішками з піском — не боячись, що це буде виглядати смішно. До речі, гратчасті екрани Ізраїль теж ставив на ці броньовики, як і на іншу техніку.

Тому що це працює. Це зупиняє кумулятивні боєприпаси. Військова техніка не повинна бути "красивою", вона повинна бути ефективною і практичною. Краса — не головна умова.

Військове командування РФ шукає асиметричні рішення, виходячи з факту, що в України є ПТРК третього покоління. Ці рішення ґрунтуються на реальній війні в Сирії, де такі екрани вже рятували танки від кумулятивних боєприпасів. У майбутній великій війні України та Росії буде не до сміху.

Тому я ще раз закликаю максимально серйозно поставитися до таких ось російських "розкладачок". Ніколи не можна недооцінювати ворога. Ставки занадто великі.