Танк с "палаткой". Как РФ готовит силы в Крыму к встрече с ПТРК Javelin

В оккупированном Крыму — в Симферополе, Севастополе и Керчи, в эти дни проходит международный форум "Армия-2021", на котором представлены 54 единицы военной техники, стоящей на вооружении российской армии. Это основные боевые танки Т-72Б3, бронетранспортеры БМД-4, БТР-8АМ, БТР-МД "Ракушка", бронеавтомобили "Тайфун", "Тигр" и "Рысь", гаубицы Д-30 "Молот", "Мста-Б", "Мста-С", реактивные системы залпового огня "Град", противотанковые комплексы "Хризантема", зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф", вертолеты Ка-31, Ка-52, Ми-28, Ка-29ТБ, Ми-8, а также различные корабли и катера.

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Среди этой техники выделяются основные боевые танки Т-72Б3, оснащенные противокумулятивными экранами для защиты от поражения сверху. Экраны представляют из себя противокумулятивные решетки, приваренные прямо над башнями танков. Очевидно, что их единственное предназначение — это защита от ударов сверху. Но единственным в регионе противотанковым комплексом, способным наносить удар по цели "сверху", является американский ПТРК FGM-148 Javelin (Джавелин), стоящий на вооружении вооруженных сил Украины.

Танк Т-72Б3 — рабочая лошадка танкового кулака РФ

Основной боевой танк Т-72Б3 — это рабочая лошадка российского танкового кулака. С 2011 года таких танков произведено более тысячи. На танк установлен многоканальный прицел ПНМ Сосна-У, в который входит автомат сопровождения цели и тепловизионный канал с камерой Thales Catherine FC. Система связи танка состоит из радиостанции УКВ диапазона Р-168-25У-2 "Акведук", которая обеспечивает открытую, маскированную или засекреченную радиосвязь. Производится Рязанским радиозаводом с 2005 года. На танке стоит метеодатчик и современный баллистический вычислитель; по сравнению с базовой моделью танка усовершенствован стабилизатор вооружения.

Кстати этот танк, который никогда не состоял на вооружении Украины, засветился и на Донбассе в ходе идущей с 2014 года российско-украинской войны.

Зачем Т-72Б3 решетки?

Решение об оснащении танков противокумулятивными решетками было принято еще в прошлом году, и эту тенденцию не станут сворачивать. Нужно отметить, что такие противокумулятивные решетки армия РФ использовала еще в Чеченских кампаниях, но не системно, а к 2010 году командование и вовсе начало скептически относится к таким обвесам. Правда, тогда решетки прикрывали ходовую часть или корму, ведь ни о каких "Джавелинах" еще речи не шло — то есть, о таких припасах, которые бьют по башне с вертикальной траектории.

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Но позже, особенно на фоне боев в Сирии, где решетчатые экраны показали себя с лучшей стороны (например задокументирован случай, когда такие экраны спасли сирийский Т-72АВ), было принято решение снова вернуться к таким обвесам. С 2020 года можем видеть, что основной боевой танк России подготавливается и затачивается именно на войну с Украиной. Особенно, если речь идет про южные и крымские направления.

[ + – ] Российские танки двигаются на учениях в оккупированном Крыму Фото: Министерство обороны РФ

Что представляет собой знаменитый "Джавелин"?

FGM-148 Javelin — это американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК). Предназначен для поражения бронетехники и низколетящих малоскоростных целей. Является первым серийным ПТРК третьего поколения. Третье поколение — это принцип самонаведения "выстрелил — забыл". То есть, после запуска ракеты оператору не нужно сопровождать ракету и цель визуально, как это было в первом и втором поколениях. Поражение может производиться в наименее защищенную часть танка — крышу башни. Причем этот комплекс ПТРК легкий и компактный, что позволяет использовать его даже пригнувшись или сидя.

Этот комплекс признан одним из лучших в мире. Считается, что он может поразить любой без исключения танк.

[ + – ] Траектория полета противотанковой ракеты FGM-148 Javelin

"Джавелин" FGM-148 в Украине

Как пишет портал Мілітарний, в конце 2017 года администрация президента США приняла решение о продаже Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракетных комплексов. А 1 марта Государственный департамент США одобрил продажу нашей стране 210 противоракетных комплексов FGM-148 Javelin и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около 47 миллионов долларов.

В мае 2018 года Соединенные Штаты Америки подтвердили доставку первых "Джавелинов" в Украину. В июне 2020 года в Украину прибыла еще одна партия противотанковых ракетных комплексов из США. Помимо самих ПТРК, американские инструкторы проводят курсы по подготовке боевых расчетов противотанковых ракетных комплексов для украинских коллег.

Нельзя недооценивать врага

Появление решетчатых экранов над башнями основных боевых танков РФ было встречено в Украине высмеиванием и освистыванием. По правде говоря, такие "раскладушки" над башнями, казалось бы, грозных машин, выглядят не очень устрашающе. Но я все же призову отнестись к появлению таких "обвесов" серьезно.

Россия готовится к масштабной войне с Украиной. И эти "раскладушки" на танках предназначены не для передачи их своим прокси в первый и второй оккупационные корпуса на востоке Украины.

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Они предназначены разрешить проблему наличия "Джавелинов" у Украины в случае выхода конфликта за пределы Донбасса. В свое время Израиль, которого боятся все на Ближнем Востоке, обвешивал свои старенькие броневики М113 мешками с песком — не боясь, что это будет выглядеть потешно. Кстати, решетчатые экраны Израиль тоже ставил на эти броневики, как и на другую технику.

Потому что это работает. Это останавливает кумулятивные боеприпасы. Военная техника не обязана быть "красивой", она должна быть эффективной и практичной. Красота — не главное условие.

Военное командование РФ ищет асимметричные решения исходя из факта, что у Украины есть ПТРК третьего поколения. Эти решения основаны на реальной войне в Сирии, где такие экраны уже спасали танки от кумулятивных боеприпасов. В грядущей большой войне Украины и России будет не до смеха.

Поэтому я еще раз призываю максимально серьезно отнестись к таким вот российским "раскладушкам". Никогда нельзя недооценивать врага. Ставки слишком велики.