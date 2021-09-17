Разделы
Материалы
Военный Фокус

Американская компания показала беспилотный вертолет LX300 с новой компоновкой (фото)

115
беспилотный вертолет
Фото: General Dynamics | LX300

Разработка получила два ротора, которые расположены нестандартным для вертолетов образом, что дает более широкий центр тяжести.

На Лондонской выставке вооружения DSEI-2021 General Dynamics показали новый беспилотный вертолет, разработанный совместно с Laflamme Aero. Об этом сообщает Army Recognition.

Разработка получила два роторных мотора, которые позволят вертолету быть более устойчивым к сильному ветру или на горных склонах. Его создали специально для военных и коммерческих целей. Особенности беспилотника:

  • Способность доставки различных грузов
  • Высокая надежность компонентов и повышенный срок службы, что делает низкой цену его эксплуатации
  • Максимальный вес полезной нагрузки — 180 кг
  • Более 10 часов работы
  • Имеет различные варианты конфигурации
Центр тяжести у стандартного вертолета и у LX300
Центр тяжести у стандартного вертолета и у LX300
Фото: General Dynamics

Также двухроторный вертолет имеет больший центр тяжести, который вдобавок еще и автоматически балансируется. Это означает, что LX300 способен компенсировать тягу роторов в соответствии с положением центра тяжести.

Основные задачи, которые будет выполнять БПЛА — морское наблюдение, разведка, поиск и спасение людей/целей, отслеживание судов и доставка грузов, в том числе крупногабаритных.

Напомним, в Украине разработали первый ударный беспилотник-вертолет, который получит высокоточные ударные ракеты.

Также в Турции переделали беспилотный мини-вертолет под нужды армии.