Американская компания показала беспилотный вертолет LX300 с новой компоновкой (фото)
Разработка получила два ротора, которые расположены нестандартным для вертолетов образом, что дает более широкий центр тяжести.
На Лондонской выставке вооружения DSEI-2021 General Dynamics показали новый беспилотный вертолет, разработанный совместно с Laflamme Aero. Об этом сообщает Army Recognition.
Разработка получила два роторных мотора, которые позволят вертолету быть более устойчивым к сильному ветру или на горных склонах. Его создали специально для военных и коммерческих целей. Особенности беспилотника:
- Способность доставки различных грузов
- Высокая надежность компонентов и повышенный срок службы, что делает низкой цену его эксплуатации
- Максимальный вес полезной нагрузки — 180 кг
- Более 10 часов работы
- Имеет различные варианты конфигурации
Также двухроторный вертолет имеет больший центр тяжести, который вдобавок еще и автоматически балансируется. Это означает, что LX300 способен компенсировать тягу роторов в соответствии с положением центра тяжести.
Основные задачи, которые будет выполнять БПЛА — морское наблюдение, разведка, поиск и спасение людей/целей, отслеживание судов и доставка грузов, в том числе крупногабаритных.
Напомним, в Украине разработали первый ударный беспилотник-вертолет, который получит высокоточные ударные ракеты.
Также в Турции переделали беспилотный мини-вертолет под нужды армии.