Американская компания показала беспилотный вертолет LX300 с новой компоновкой (фото)

Разработка получила два ротора, которые расположены нестандартным для вертолетов образом, что дает более широкий центр тяжести.

На Лондонской выставке вооружения DSEI-2021 General Dynamics показали новый беспилотный вертолет, разработанный совместно с Laflamme Aero. Об этом сообщает Army Recognition.

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Разработка получила два роторных мотора, которые позволят вертолету быть более устойчивым к сильному ветру или на горных склонах. Его создали специально для военных и коммерческих целей. Особенности беспилотника:

Способность доставки различных грузов

Высокая надежность компонентов и повышенный срок службы, что делает низкой цену его эксплуатации

Максимальный вес полезной нагрузки — 180 кг

Более 10 часов работы

Имеет различные варианты конфигурации

[ + – ] Центр тяжести у стандартного вертолета и у LX300 Фото: General Dynamics

Также двухроторный вертолет имеет больший центр тяжести, который вдобавок еще и автоматически балансируется. Это означает, что LX300 способен компенсировать тягу роторов в соответствии с положением центра тяжести.

Основные задачи, которые будет выполнять БПЛА — морское наблюдение, разведка, поиск и спасение людей/целей, отслеживание судов и доставка грузов, в том числе крупногабаритных.

Напомним, в Украине разработали первый ударный беспилотник-вертолет, который получит высокоточные ударные ракеты.

Также в Турции переделали беспилотный мини-вертолет под нужды армии.