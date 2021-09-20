Разведывательный и ударный дрон-камикадзе: украинская компания представила систему БПЛА (фото)
Беспилотник PD-2 уже включен в план закупок Минобороны, при этом дрон-камикадзе RAM II можно использовать повторно, если он не будет уничтожен в ходе операции.
Украинская частная компания UkrspecSystems показала новую систему БПЛА, состоящую из ударного дрона-камикадзе и разведывательного варианта с современной системой управления. Об этом сообщает Defense Express.
В рамках круглого стола "Тактические оборонные системы, которые неотложенно нужны армии", был представлен беспилотный комплекс как часть разведывательно-ударной системы. Новая система состоит из:
- разведывательного БПЛА PD-2
- дрона-камикадзе RAM II
- системы управления "Терминал"
Разведывательный дрон PD-2
PD-2 — это разведывательный БПЛА, который способен находится в воздухе до 10 часов с подъемом на высоту до 3 км. Беспилотник имеет ряд датчиков и камер, разработанных в Украине, которые позволяет получить четкую и стабильную картинку изображения.
По словам технического руководителя компании Сергея Данилюка, Минобороны включило БПЛА в план закупок, однако о точном количестве единиц он говорить не стал.
Дрон-камикадзе RAM IIВажно
Дрон-камикадзе впервые был показан на выставке вооружения "Зброя та безпека-2021". Он способен нести на борту 4 кг взрывчатки и запускается со специальной мини-катапульты. Беспилотник оборудован камерой с десятикратным увеличением, что позволяет обнаруживать объекты на земле. Уничтожить их можно будет снарядами с осколочной, термобарической или кумулятивной боевой частью. Радиус применения — 30 км.
При этом его можно будет повторно использовать до 10 раз, если его не уничтожат во время выполнения операции.
ПО "Терминал"
Сообщается, что "Терминал" уже прошел предварительные испытания в ВСУ и может использоваться вместе с "Кропивой", которая используется в Вооруженных силах. Система позволяет управлять этими беспилотниками в режиме "онлайн".
Напомним, американская компания показала беспилотный вертолет с новой компоновкой. Также был показан проект стелс-беспилотника "Сын Ареса", который будет перемещаться со скоростью до 950 км/ч.