Разведывательный и ударный дрон-камикадзе: украинская компания представила систему БПЛА (фото)

Беспилотник PD-2 уже включен в план закупок Минобороны, при этом дрон-камикадзе RAM II можно использовать повторно, если он не будет уничтожен в ходе операции.

Украинская частная компания UkrspecSystems показала новую систему БПЛА, состоящую из ударного дрона-камикадзе и разведывательного варианта с современной системой управления. Об этом сообщает Defense Express.

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В рамках круглого стола "Тактические оборонные системы, которые неотложенно нужны армии", был представлен беспилотный комплекс как часть разведывательно-ударной системы. Новая система состоит из:

разведывательного БПЛА PD-2

дрона-камикадзе RAM II

системы управления "Терминал"

Разведывательный дрон PD-2

PD-2 — это разведывательный БПЛА, который способен находится в воздухе до 10 часов с подъемом на высоту до 3 км. Беспилотник имеет ряд датчиков и камер, разработанных в Украине, которые позволяет получить четкую и стабильную картинку изображения.

[ + – ] PD-2 Фото: Defence Express

По словам технического руководителя компании Сергея Данилюка, Минобороны включило БПЛА в план закупок, однако о точном количестве единиц он говорить не стал.

Дрон-камикадзе RAM II

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Дрон-камикадзе впервые был показан на выставке вооружения "Зброя та безпека-2021". Он способен нести на борту 4 кг взрывчатки и запускается со специальной мини-катапульты. Беспилотник оборудован камерой с десятикратным увеличением, что позволяет обнаруживать объекты на земле. Уничтожить их можно будет снарядами с осколочной, термобарической или кумулятивной боевой частью. Радиус применения — 30 км.

[ + – ] RAM II на выставке вооружения "Зброя та безпека" Фото: Defence Express

При этом его можно будет повторно использовать до 10 раз, если его не уничтожат во время выполнения операции.

ПО "Терминал"

Сообщается, что "Терминал" уже прошел предварительные испытания в ВСУ и может использоваться вместе с "Кропивой", которая используется в Вооруженных силах. Система позволяет управлять этими беспилотниками в режиме "онлайн".

Напомним, американская компания показала беспилотный вертолет с новой компоновкой. Также был показан проект стелс-беспилотника "Сын Ареса", который будет перемещаться со скоростью до 950 км/ч.