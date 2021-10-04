В Турции представили новый БПЛА BAHA, работающий в режиме "роя" (фото)
Одна из главных особенностей дрона — это функция вертикального взлета и посадки.
Турецкая оборонная компания HAVELSAN показала новый БПЛА BAHA, с функцией вертикального взлета и посадки. Об этом сообщает информагенство Анадолу.
Новый беспилотник основан на концепции цифрового подразделения, что позволит таким дронам действовать в режиме "роя", то есть объединяться нескольким единицам и лететь как единое целое.
Компания уже провела первый этап испытаний BAHA. Они проводились в приграничной зоне и при различных условиях местности. Одна из особенностей беспилотника — функция вертикального взлета и посадки.
Основные характеристики BAHA:
- Вес — 30 кг
- Полезная нагрузка — 5 кг
- Высота работы — 2300 м
- Дальность полета — до 10 км при поддержке наземной станции
Также сообщается, что следующий этап испытаний начнется в 2022 году с учетом пожеланий заказчика. За первым этапом испытаний наблюдали представители оборонных структур Турции.
Напомним, в Турции разрабатывают противолодочный дрон с радиусом действия в 400 км. Также был показан концепт полностью роботизированной армии с наземными, подводными и воздушными боевыми машинами.