В Турции представили новый БПЛА BAHA, работающий в режиме "роя" (фото)

Одна из главных особенностей дрона — это функция вертикального взлета и посадки.

Турецкая оборонная компания HAVELSAN показала новый БПЛА BAHA, с функцией вертикального взлета и посадки. Об этом сообщает информагенство Анадолу.

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Новый беспилотник основан на концепции цифрового подразделения, что позволит таким дронам действовать в режиме "роя", то есть объединяться нескольким единицам и лететь как единое целое.

Компания уже провела первый этап испытаний BAHA. Они проводились в приграничной зоне и при различных условиях местности. Одна из особенностей беспилотника — функция вертикального взлета и посадки.

Фото: Havelsan

Основные характеристики BAHA:

Вес — 30 кг

Полезная нагрузка — 5 кг

Высота работы — 2300 м

Дальность полета — до 10 км при поддержке наземной станции

[ + – ] БПЛА baha Фото: Havelsan

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Также сообщается, что следующий этап испытаний начнется в 2022 году с учетом пожеланий заказчика. За первым этапом испытаний наблюдали представители оборонных структур Турции.

Напомним, в Турции разрабатывают противолодочный дрон с радиусом действия в 400 км. Также был показан концепт полностью роботизированной армии с наземными, подводными и воздушными боевыми машинами.