RU
RU
Розділи
Матеріали
Воєнний фокус

У Туреччині представили новий БПЛА BAHA, що працює в режимі "рою" (фото)

221
новий турецький БПЛА
Фото: Havelsan | БПЛА BAHA

Одна з головних особливостей дрона — це функція вертикального зльоту і посадки.

Турецька оборонна компанія HAVELSAN показала новий БПЛА BAHA, з функцією вертикального зльоту і посадки. Про це повідомляє інформагенція Анадолу.

Новий безпілотник заснований на концепції цифрового підрозділу, що дозволить таким дронам діяти в режимі "рою", тобто об'єднуватися кільком одиницям і летіти як єдине ціле.

Компанія вже провела перший етап випробувань BAHA. Вони проводилися в прикордонній зоні та в різних умовах місцевості. Одна з особливостей безпілотника — функція вертикального зльоту і посадки.

новий БПЛА Туреччині
Фото: Havelsan

Основні характеристики BAHA:

  • вага — 30 кг;
  • корисне навантаження — 5 кг;
  • висота роботи — 2 300 м;
  • дальність польоту — до 10 км за підтримки наземної станції.
новий турецький дрон
БПЛА baha
Фото: Havelsan
Важливо
Черговий дрон або революція в БПЛА? Чого чекати від нового Bayraktar із двигунами "Мотор-Січ"

Також повідомляється, що наступний етап випробувань почнеться в 2022 році з урахуванням побажань замовника. За першим етапом випробувань спостерігали представники оборонних структур Туреччини.

Нагадаємо, в Туреччині розробляють протичовновий дрон із радіусом дії 400 км. Також був показаний концепт повністю роботизованої армії з наземними, підводними і повітряними бойовими машинами.