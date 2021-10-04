У Туреччині представили новий БПЛА BAHA, що працює в режимі "рою" (фото)
Одна з головних особливостей дрона — це функція вертикального зльоту і посадки.
Турецька оборонна компанія HAVELSAN показала новий БПЛА BAHA, з функцією вертикального зльоту і посадки. Про це повідомляє інформагенція Анадолу.
Новий безпілотник заснований на концепції цифрового підрозділу, що дозволить таким дронам діяти в режимі "рою", тобто об'єднуватися кільком одиницям і летіти як єдине ціле.
Компанія вже провела перший етап випробувань BAHA. Вони проводилися в прикордонній зоні та в різних умовах місцевості. Одна з особливостей безпілотника — функція вертикального зльоту і посадки.
Основні характеристики BAHA:
- вага — 30 кг;
- корисне навантаження — 5 кг;
- висота роботи — 2 300 м;
- дальність польоту — до 10 км за підтримки наземної станції.
Також повідомляється, що наступний етап випробувань почнеться в 2022 році з урахуванням побажань замовника. За першим етапом випробувань спостерігали представники оборонних структур Туреччини.
Нагадаємо, в Туреччині розробляють протичовновий дрон із радіусом дії 400 км. Також був показаний концепт повністю роботизованої армії з наземними, підводними і повітряними бойовими машинами.