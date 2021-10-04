У Туреччині представили новий БПЛА BAHA, що працює в режимі "рою" (фото)

Одна з головних особливостей дрона — це функція вертикального зльоту і посадки.

Турецька оборонна компанія HAVELSAN показала новий БПЛА BAHA, з функцією вертикального зльоту і посадки. Про це повідомляє інформагенція Анадолу.

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Новий безпілотник заснований на концепції цифрового підрозділу, що дозволить таким дронам діяти в режимі "рою", тобто об'єднуватися кільком одиницям і летіти як єдине ціле.

Компанія вже провела перший етап випробувань BAHA. Вони проводилися в прикордонній зоні та в різних умовах місцевості. Одна з особливостей безпілотника — функція вертикального зльоту і посадки.

Фото: Havelsan

Основні характеристики BAHA:

вага — 30 кг;

корисне навантаження — 5 кг;

висота роботи — 2 300 м;

дальність польоту — до 10 км за підтримки наземної станції.

[ + – ] БПЛА baha Фото: Havelsan

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Також повідомляється, що наступний етап випробувань почнеться в 2022 році з урахуванням побажань замовника. За першим етапом випробувань спостерігали представники оборонних структур Туреччини.

Нагадаємо, в Туреччині розробляють протичовновий дрон із радіусом дії 400 км. Також був показаний концепт повністю роботизованої армії з наземними, підводними і повітряними бойовими машинами.