У Туреччині створили боєприпас, який баражує, для знищення ворожих БПЛА (фото)

Розробка покликана охороняти об'єкти критичної інфраструктури або інших важливих об'єктів від рою БПЛА.

Турецькі компанії Havelsan і Transvaro представили новий дрон-камікадзе Fedai, який створений для боротьби з ворожими БПЛА. Про це повідомляє Daily Sabah.

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Комплекс призначений для протидії та нейтралізації загроз, що виходять від дронів. Боєприпас, який баражує, є частиною ширшого спектра систем виявлення та знищення безпілотників.

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За словами представників компанії, загроза від невеликих і недорогих дронів зростає з кожним днем. В основі ідеї лежить мета Havelsan розробити систему, яка зможе захистити об'єкти критичної інфраструктури або інші важливі установи.

[ + – ] Дрон Fedai отримає систему з ШІ. Фото: Daily Sabah

Система використовуватиме штучний інтелект для виявлення та класифікації цілей. Вона діятиме за таким принципом:

Наближення БПЛА буде фіксувати радар

Радар передає дані на електрооптичний комплекс, який буде вести мету до запуску Fedai

Fedai буде запущений у сторону цілі для її нейтралізації.

Вибір часу та місця підриву визначатиме дрон-камікадзе після візуального сканування мети. Для сканування йому потрібно перебувати на відстані до 40 метрів до мети. Дрон-камікадзе стане корисним, тому що в умовах різних пристроїв для глушіння сигналу БПЛА, можна буде використовувати Fedai.

У найближчі пару місяців розробники покажуть БПЛА, який баражує, в дії.

Нагадаємо, 4 жовтня Havelsan представили БПЛА BAHA, який здатний працювати в режимі рою.

В Україні також був показаний ударний дрон "Грім", здатний вражати цілі в радіусі 30 км.