У Туреччині створили боєприпас, який баражує, для знищення ворожих БПЛА (фото)
Розробка покликана охороняти об'єкти критичної інфраструктури або інших важливих об'єктів від рою БПЛА.
Турецькі компанії Havelsan і Transvaro представили новий дрон-камікадзе Fedai, який створений для боротьби з ворожими БПЛА. Про це повідомляє Daily Sabah.
Комплекс призначений для протидії та нейтралізації загроз, що виходять від дронів. Боєприпас, який баражує, є частиною ширшого спектра систем виявлення та знищення безпілотників.Важливо
За словами представників компанії, загроза від невеликих і недорогих дронів зростає з кожним днем. В основі ідеї лежить мета Havelsan розробити систему, яка зможе захистити об'єкти критичної інфраструктури або інші важливі установи.
Система використовуватиме штучний інтелект для виявлення та класифікації цілей. Вона діятиме за таким принципом:
- Наближення БПЛА буде фіксувати радар
- Радар передає дані на електрооптичний комплекс, який буде вести мету до запуску Fedai
- Fedai буде запущений у сторону цілі для її нейтралізації.
Вибір часу та місця підриву визначатиме дрон-камікадзе після візуального сканування мети. Для сканування йому потрібно перебувати на відстані до 40 метрів до мети. Дрон-камікадзе стане корисним, тому що в умовах різних пристроїв для глушіння сигналу БПЛА, можна буде використовувати Fedai.
У найближчі пару місяців розробники покажуть БПЛА, який баражує, в дії.
Нагадаємо, 4 жовтня Havelsan представили БПЛА BAHA, який здатний працювати в режимі рою.
В Україні також був показаний ударний дрон "Грім", здатний вражати цілі в радіусі 30 км.