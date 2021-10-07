Bayraktar TB2: покоритель Карабаха

Появление год назад ударных БПЛА Bayraktar TB2 в Нагорном Карабахе продемонстрировало новый способ ведения войны. Как турецкий беспилотник спас жизни жителей города Барда, сколько техники уничтожил и почему армянам не удалось саботировать его производство, читайте в материале, который подготовил Фокус.

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Год назад завершился кровопролитный конфликт между Азербайджаном, НКР и Арменией, известный сегодня как Сорокачетырехдневная война — или сражения за Нагорный Карабах. В ходе этого короткого, но насыщенного событиями столкновения горстка азербайджанских БЛА Bayraktar TB2 уничтожила в общей сложности 549 наземных целей, включая 126 боевых бронированных машин (в том числе 92 танка Т-72), 147 артиллерийских орудий, 60 реактивных систем залпового огня, 22 зенитно-ракетных комплекса, шесть радиолокационных систем и 186 автомобилей. Хотя в конечном итоге подавляющий успех азербайджанских вооруженных сил был обусловлен целым рядом факторов, нельзя отрицать, что центральным элементом их кампании стал именно новый беспилотник.

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Фокус перевел новый разбор аналитиков Стейна Митцера и Йоста Олиманса, авторов военного блога Oryx, который посвящен БПЛА Bayraktar TB2 и его роли в войне в Нагорном Карабахе в 2020-м году (публикуется с сокращениями).

БПЛА Bayraktar TB2 и новый способ ведения войны

В течение нескольких месяцев после прекращения военных действий между двумя странами некоторые наблюдатели пытались объяснить чрезвычайную эффективность TB2 слабостью армянских вооруженных сил, которым якобы не хватало техники. Однако прошлые боевые действия в Сирии и Ливии, а также в Нагорном Карабахе доказали способность этих БПЛА противостоять многим современным интегрированным системам противовоздушной обороны (ПВО), которыми располагают современные государства, в том числе С-300ПС, Бук-М2, Тор-М2 и Панцирь-С1, даже в сочетании с системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), такими как Автобаза-М, Репеллент-1, Борисоглебск-2 и Гроза-С.

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Эффективность TB2 перед лицом этих систем, разработанных для того, чтобы полностью лишить ВВС даже самых передовых стран возможности действовать в воздушном пространстве противника, стала шоком не только для их операторов, но и для российских компаний, которые их создали. Относительно легкий и недорогой беспилотник может не только уклоняться, но и активно искать и уничтожать такие системы, неся при этом незначительные потери. Этот факт знаменует собой новый способ ведения войны, который уже испытан по крайней мере в трех разных конфликтах. Пути назад больше нет.

[ + – ] Ударный БПЛА Bayraktar TB2 на параде Фото: Turkey's Presidential Press Office

Помимо нанесения ударов по танковым колоннам и объектам ЗРК во время войны в Нагорном Карабахе, беспилотники Bayraktar TB2 также сумели найти, отследить и уничтожить пусковые установки баллистических ракет Р-17 Scud-B и реактивные системы залпового огня БМ-30 "Смерч", с помощью которых были осуществлены нападения на азербайджанские города Гянджа и Барда в октябре 2020-го, что привело к гибели 26 и 27 мирных жителей соответственно.

Bayraktar TB2 не просто выслеживал и уничтожал свои мишени, — в конечном итоге он стал полноправным хозяином на поле боя

Обнаружив Scud-B с помощью радиоэлектронной разведки или датчика EO/IR (дальность действия которого достигает 75 км для целей типа транспортных средств), TB2 вскоре направил на позиции Scud-B барражирующие боеприпасы, что привело к уничтожению по меньшей мере двух таких систем и уменьшению угрозы дальнейших атак баллистическими ракетами по азербайджанским городам. Особенно примечателен тот факт, что для выполнения этих задач БПЛА TB2 даже не пришлось входить в воздушное пространство Нагорного Карабаха: они наблюдали за своими целями с безопасного расстояния на дружественной территории.

[ + – ] Комплексы Scud-B готовятся к запуску ракет прямо над границей Армении. Их экипажи не знают, что за ними наблюдают с Bayraktar TB2, летящего в воздушном пространстве Азербайджана. Фото: Скриншот

В другом примечательном случае две тяжелые РСЗО БМ-30 "Смерч", которые были ответственны за ракетные удары по Барде, незаметно встали на подготовленные позиции в глубине Нагорного Карабаха, выехали из сухого русла реки на близлежащее поле, где выпустили свой разрушительный боезаряд, и вернулись обратно для перезарядки. Одна из этих оружейных систем была замечена после смертоносного залпа 30 октября.

Вместо того, чтобы поразить цель сразу, TB2 проследовал за БМ-30 обратно к месту стоянки, где была обнаружены еще одна БМ-30 и снаряды для нее. По ним был нанесен удар, в результате которого были уничтожены обе пусковые установки и, вероятно, спасены жизни многих гражданских в городе Барда.

[ + – ] Видео с камер наблюдения ударного БПЛА Bayraktar Фото: Скриншот

Подытоживая, можно сказать, что Bayraktar TB2 не просто выслеживал и уничтожал свои мишени, — в конечном итоге он стал полноправным хозяином на поле боя. TB2 мог отслеживать местоположение любой наземной цели и замечать каждое ее движение, летая над одним из самых защищенных ПВО регионов в мире, а также направлять удары других воздушных сил по наземным целям, летая кругами над ними.

В ходе войны беспилотник заслужил такую репутацию, что крушение Bayraktar TB2 (19 октября) Армения восприняла как победу в крупном сражении: в честь крушения даже была организована пресс-конференция для иностранных журналистов.

Ответ армян — попытки остановить производство БПЛА Bayraktar TB2

Армянская диаспора, в свою очередь, приложила все усилия, чтобы оказать давление на международные компании, заставив их прекратить поставки деталей, используемых в Bayraktar TB2. Это никак не повлияло на ход войны в Нагорном Карабахе, поскольку Армении так и не удалось сбить достаточное количество TB2, чтобы побудить Турцию поставить замену (к тому же у компании вроде Baykar просто обязан быть запас запчастей). Кроме того, нашлось бы множество других компаний, готовых поставлять детали и компоненты.

В некотором роде внимание армянской диаспоры к TB2 в конечном итоге только навредило: эти протесты только ускорили исследования и производство местных запасных частей, что дало Турции самодостаточность в еще нескольких категориях оборонных систем.

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Самый значимый результат, к которому привела эта стратегия – запрет канадской компании WESCAM поставлять турель FLIR, то есть "глаза" системы (сегодня этот компонент заменяет турель CATS FLIR компании Aselsan).

Bayraktar TB2 стал самым важным активом Азербайджана во время войны

Хотя премьер-министр Армении Никол Пашинян с энтузиазмом заявлял, что арцахские войска сбили "более дюжины" Bayraktar TB2, в действительности подтверждена потеря лишь двух БПЛА Bayraktar TB2 (один разбился, другой, вероятно, был сбит) в ходе войны. Но даже если бы армянским силам удалось сбить более десятка TB2, это, скорее всего, не повлияло бы на исход войны, учитывая, что эти беспилотные системы легко заменяемы.

Разумеется, ни одна война в истории не была выиграна только за счет одной системы оружия, однако нет никаких сомнений, что Bayraktar TB2 стал самым важным активом Азербайджана во время войны, и без него не было бы столь ошеломляющей победы.

[ + – ] Ударный БПЛА Байрактар в ночном небе Фото: Twitter / Selçuk Bayraktar

Техника, которую уничтожили в Нагорном Карабахе при помощи Bayraktar TB2

Ниже приведен список из 549 наземных целей, уничтоженных системой Bayraktar TB2 во время боев в Нагорном Карабахе. В этот список включены только те машины и оборудование, уничтожение которых может быть подтверждено фото или видеоматериалами. Удары по личному составу, тайникам с боеприпасами и военным сооружениям в список не включены.

Танки (92)

22 Т-72А

2 Т-72АБ

11 Т-72Б

57 неопознанных Т-72

Боевые бронированные машины (18)

11 МТ-ЛБ с пушкой АА

1 разведывательная машина БРДМ-2

3 комплекса 9П148 "Конкурс" ATGM

1 БТС-4

2 неопознанные БМП

Боевые машины пехоты (14)

8 БМП-1 IFV

6 БМП-2 IFV

Буксируемая артиллерия (130)

2 85-мм дивизионных пушки Д-44

6 100-мм пушек КС-19 AA, используемых в качестве гаубиц

1 122-мм гаубица М-30

54 122-мм гаубицы Д-30

9 152-мм пушек-гаубиц Д-1

48 152-мм пушек-гаубиц Д-20

9 152-мм полевых орудий 2A36 "Гиацинт-Б"

1 неопознанный миномет

Самоходная артиллерия (17)

17 122-мм 2С1 "Гвоздика"

Реактивные системы залпового огня (60)

55 122-мм БМ-21 "Град"

1 220-мм ТОС-1

3 300-мм БМ-30 "Смерч"

1 неопознанная РСЗО

Баллистические ракеты (2)

2 Р-17 Scud-B

Самоходные зенитные установки (1)

1 23-мм ЗСУ-23-4

Зенитно-ракетные комплексы (23)

1 2К11 "Круг"

3 9К35 "Стрела-10" "SA-13"

16 9K33 "Оса" ''SA-8''

2 С-300ПС "SА-10"

1 Тор-М2КМ ''SA-15''

Радиолокационные системы (6)

2 П-18 "Терек" (''Spoon Rest D")

1 1С32 ''Pat Hand'' (для ЗРК 2K11 "Круг")

1 1С91 SURN (для ЗРК 2K12 "Куб")

1 СT86У/36Д6 ''Tin Shield" (для ЗРК С-300)

1 19Ж6 (для ЗРК С-300)

Станции помех (1)

1 Р-330П "Пирамида-I"

Транспортные средства (186)

2 9T217 (для ЗРК 9K33 Оса)

3 ЗиЛ-131

3 ГАЗ-66

10 ГАЗ-3308

23 КамАЗ

11 КамАЗ/КрАЗ (самосвал)

1 Урал-375

47 Урал-4320

6 Урал-43206:

5 УАЗ-452

10 УАЗ-469

1 УАЗ-23632

41 неопознанный грузовик

19 фургонов или джипов

3 прицепа-цистерны

1 прицеп С-300.

Азербайджан не разглашает количество Байрактаров, стоящих у него на вооружении, но можно предположить, что речь идет о не более, чем о двух десятках машин.