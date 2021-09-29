Ждали этого очень долго. Турция построит центр эксплуатации Bayraktar в Украине (фото)

В дальнейшем планируется целая сеть подобных центров по всей стране. Следующим шагом должно стать налаживание производства БПЛА в Украине.

Министр обороны Украины Андрей Таран и гендиректор компании Bayraktar Savunma Халук Байрактар подписали Меморандум о строительстве совместного центра для обучения и испытаний беспилотников Bayraktar TB2. Об этом сообщается на сайте президента.

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Новый центр построят вблизи Василькова (Киевская область) на землях, принадлежащих Минобороны. В центре будут проводить обслуживание, поточный ремонт и модернизацию БПЛА производства Bayraktar. Также в учебно-испытательном центре будут обучать персонал для эксплуатации беспилотников.

[ + – ] (Слева направо) Халук Байрактар, Владимир Зеленский, Андрей Таран Фото: Офис президента

Следующим этапом, как указывают в публикации, будет производство турецких беспилотников в Украине. Для этого Bayraktar планирует инвестировать собственные средства в строительство завода, на котором будут работать украинские специалисты. В дальнейшем планируется постройка целого ряда подобных центров по всей Украине.

"Мы ждали этого момента очень долго. Это очень важное событие для нас. Это реально большой шаг вперед", — заявил Владимир Зеленский, который также присутствовал на церемонии подписания Меморандума.

Напомним, 17 сентября Член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Игорь Копытин сообщил, что под Киевом построят центр для обучения персонала к Bayraktar TB2.

Отметим, что по словам главнокомандующего ВСУ Залужного, Украина может закупить еще 24 турецких БПЛА