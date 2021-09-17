Турция построит в Украине учебный центр для обучения персонала к Bayraktar TB2 (фото)

Будущие операторы отправились в Турцию для обучения. А члены украинской делегации обсудили вопрос строительства центра в Киевской области.

Член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Игорь Копытин сообщил в Facebook, что в Турции прошли переговоры о строительстве учебно-технического центра в Василькове (Киевская область) для обучения персонала к беспилотникам Bayraktar TB2.

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"С турецкой стороны прошли переговоры касательно строительства в Василькове научно-технического центра для военнослужащих ВСУ. Надеемся, что в будущем такие учения и тренировки будут проходить уже в Украине", — написал Копытин.

[ + – ] Учебный центр в Турции

Сегодня, 17 сентября, в Турцию направились 75 военных из состава Военно-воздушных сил Украины для подготовки к эксплуатации ударных БПЛА Bayraktar TB2. В ходе обучения они получат теоретические и практические навыки управлением БПЛА.

Нардеп также утверждает, что за сегодняшний день военные уже ознакомились с системами и компонентами беспилотников, а также сдали два экзамена.

Добавим, что на данный момент в ВСУ на вооружении находится две системы Bayraktar TB2 по 6 беспилотников.

Напомним, по словам главнокомандующего ВСУ Залужного, Украина может закупить еще 24 турецких БПЛА. 15 июля ВМС Украины получили улучшенные Bayraktar TB2 с удвоенной дальностью.