Туреччина побудує в Україні навчальний центр для навчання персоналу до Bayraktar TB2 (фото)

Майбутні оператори вирушили до Туреччини для навчання. А члени української делегації обговорили питання будівництва центру в Київській області.

Член Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ігор Копитін повідомив у Facebook, що в Туреччині пройшли переговори про будівництво навчально-технічного центру у Василькові (Київська область) для навчання персоналу до безпілотників Bayraktar TB2.

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"З турецької сторони пройшли переговори щодо будівництва у Василькові науково-технічного центру для військовослужбовців ЗСУ. Сподіваємося, що в майбутньому такі навчання і тренування будуть проходити вже в Україні", — написав Копитін.

[ + – ] Навчальний центр у Туреччині

Сьогодні, 17 вересня, у Туреччину попрямували 75 військових зі складу Військово-повітряних сил України для підготовки до експлуатації ударних БПЛА Bayraktar TB2. У ході навчання вони отримають теоретичні та практичні навички управлінням БПЛА.

Нардеп також стверджує, що за сьогодні військові вже ознайомилися із системами і компонентами безпілотників, а також склали два іспити.

Додамо, що наразі в ЗСУ на озброєнні перебуває дві системи Bayraktar TB2 по 6 безпілотників.

Нагадаємо, за словами головнокомандувача ЗСУ Залужного, Україна може закупити ще 24 турецьких БПЛА. 15 липня ВМС України отримали поліпшені Bayraktar TB2 з подвоєною дальністю.