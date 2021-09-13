Україна може потроїти кількість ударних БПЛА Bayraktar в армії, — Залужний (фото)

За словами головнокомандувача ЗСУ, Міноборони планує на додачу до наявних 12 докупити ще 24 безпілотники.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив в інтерв'ю східноєвропейському бюро видання Report про плани Міноборони в придбанні турецьких ударних БПЛА Bayraktar TB2.

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У 2021-2022 році армія планує закупити 4 (по 6 безпілотників) комплекси БПЛА, після чого в армію надходитимуть вітчизняні аналоги безпілотників. У систему, крім самих безпілотників, входять станції для управління ними, а також мобільні переносні термінали. Термінали не дозволяють управляти БПЛА, але дозволяють бачити з них картинку в реальному часі.

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Нині у військах є дві системи Bayraktar TB2 в загальній кількості 12 штук, але разом із цим ними потрібно навчитися правильно користуватися.

"По-перше, нам треба навчитися ефективно з ними працювати. По-друге, нам треба знати тактику їхнього застосування. Ми повинні комплексно підійти до цього питання. Недостатньо просто придбати Bayraktar TB2. Зараз ми вчимося користуватися цією технікою. Якщо чесно, було б зручніше, якби ми мали досвід Азербайджану. Я визнаю, на жаль, ми мало що знаємо з цього досвіду", — розповів Залужний.

[ + – ] Bayraktar TB2 на параді в Києві Фото: Скриншот

Bayraktar TB2 — ударний безпілотний літальний апарат, який виробляє Туреччина з 2014 року. Час польоту до 24 годин, радіус дії — 150 або 300 км. Його максимальна швидкість — 222 км/год. Може нести на собі протитанкові некеровані ракети й авіабомби вагою до 55 кілограм.

Нагадаємо, 15 липня ВМС України отримали поліпшені Bayraktar TB2 з подвоєною дальністю.

Відзначимо, що безпілотник Bayraktar TB2 показав парад на День незалежності з багатокілометрової висоти.