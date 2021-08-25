Bayraktar TB2 показав парад на День незалежності з багатокілометрової висоти (відео)

БПЛА зняв проходження військової техніки Хрещатиком, при цьому відео вийшло відмінної якості.

Турецький безпілотник Bayraktar TB2 Збройних сил України зняв парад на Хрещатику на честь Дня незалежності з іншого ракурсу, повідомляє Defense Express.

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За допомогою оптико-електронної апаратури БПЛА парад вдалося зняти з повітря.

При цьому, за даними видання, зйомка цього відео відбувалася в 10 кілометрах від Хрещатика в Києві. Для її здійснення, судячи з даних сайту Flightradar24, Bayraktar летів від Миколаєва до Києва без проміжних посадок.

[ + – ] Дані Flightradar24

Defense Express зазначає, що настільки якісна "картинка", зроблена на відстані кількох кілометрів, говорить про те, що безпілотники здатні виконувати розвідувальні завдання без загрози потрапити під ураження засобами протиповітряної оборони.

[ + – ] Кадри параду, зняті безпілотником Bayraktar TB2

Нагадаємо, турецький безпілотник Bayraktar TB2 взяв участь на параді до 30-ї річниці Незалежності України. Безпілотник провіз вулицями столиці тягач КрАЗ.

Також відомо, що виробник БПЛА Bayrak Makina має намір найближчим часом встановлювати українські двигуни в усі свої безпілотники.

Фокус писав про те, що в розпорядження ВМС України в липні прибув перший ударний безпілотний комплекс Bayraktar TB2.