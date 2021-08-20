Ударний безпілотник Bayraktar проїде Хрещатиком на параді до Дня Незалежності (відео)

БПЛА поставляється Туреччиною в Збройні сили України. До кінця року в ВМС надійде ще 4 безпілотні комплекси.

Турецький безпілотник Bayraktar TB2 візьме участь на параді до 30-ї річниці Незалежності України. Відео з репетиції параду опублікував народний депутат від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко в Telegram.

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Безпілотник провезе тягач КрАЗ вулицями Києва. Його супроводжуватимуть всюдиходи "Хамви" далі в колоні.

Зазначимо, що на озброєння ВМС України надійшла поліпшена версія TB2 з подвоєною дальністю польоту. Цього року Військово-морські сили повинні отримати ще 4 безпілотні комплекси.

[ + – ] Bayraktar TB2 для ВМС України Фото: Defense Express

Bayraktar TB2 — ударний безпілотний літальний апарат, який виготовляється Туреччиною з 2014 року. Час польоту до 24 годин, радіус дії — 150 — 300 км. Його максимальна швидкість — 222 км/год. Може нести на собі протитанкові некеровані ракети та авіабомби вагою до 55 кілограмів.

Нагадаємо, на параді вперше покажуть ракетний комплекс "Нептун", який призначений для ураження корветів, фрегатів і есмінців. А в морській частині параду в Одесі братимуть участь кораблі з країн НАТО і країн-партнерів.