Ударный беспилотник Bayraktar проедет Крещатиком на параде ко Дню Независимости (видео)

БПЛА поставляется Турцией в Вооруженные силы Украины. До конца года в ВМС поступит еще 4 беспилотных комплекса.

Турецкий беспилотник Bayraktar TB2 примет участие на параде к 30-й годовщине Независимости Украины. Видео с репетиции парада опубликовал народный депутат от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко в Telegram.

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Беспилотник провезет тягач КрАЗ по улицам Киева. Его сопровождать будут вездеходы "Хамви", следующие дальше в колонне.

Отметим, что на вооружении ВМС Украины поступил улучшенная версия TB2 с удвоенной дальностью полета. В этом году Военно-морские силы должны получить еще 4 беспилотных комплекса.

[ + – ] Bayraktar TB2 для ВМС Украины Фото: Defense Express

Bayraktar TB2 — ударный беспилотный летательный аппарат, который производится Турцией с 2014 года. Время полета до 24 часов, радиус действия — 150 — 300 км. Его максимальная скорость — 222 км/ч. Может нести на себе противотанковые неуправляемые ракеты и авиабомбы весом до 55 килограмм.

Напомним, на параде впервые покажут ракетный комплекс "Нептун", который предназначен для поражения корветов, фрегатов и эсминцев. А на морской части парада в Одессе будут участвовать корабли из стран НАТО и стран-партнеров.