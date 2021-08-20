Эсминцы, фрегаты и корветы: корабли НАТО примут участие на параде в Одессе (фото)

Свои корабли пришлет Италия, Болгария, Румыния, Турция, а также партнер Альянса — Грузия. С украинской стороны будет авиация и более 20 суден.

На параде в честь Дня Независимости Украины в Одессе будет показан парад, в котором примут участия корабли из стран НАТО и их партнеров. Об этом пишет издание "Думская".

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По информации издания, вдоль берега Черного моря кроме кораблей Военно-морских сил Украины и морской охраны пройдут корабли из ряда стран:

Итальянский эсминец Luigi Durand de la Penne D560

Болгарский фрегат "Дръзки"

Румынский корвет Contra-Amiral Horia Macelariu

Турецкий корвет типа Ada

Грузинский патрульный катер Island

[ + – ] Итальянский эсминец "Luigi Durand de la Penne" (D560) [ + – ] Болгарский фрегат "Дрзъки" [ + – ] Румынский корвет "Contra-Amiral Horia Macelariu" [ + – ] Турвецкий корвет класса Ada [ + – ] Грузинский патрульный катер Island

Отмечается, что болгарский фрегат еще ни разу не был в Украине. А турецкий корвет — это то судно, которое Турция строит для украинских военных в количестве 4 штук.

Со стороны Украины на параде будут:

Два вертолета МИ-8МСБВ

Десантный корабль "Юрий Олефриенко"

БТР-4

Истребители Су-27

Ан-26

Всего будет представлено более 20 суден Военно-морских сил, Морской охраны Госпогранслужбы и Морской поисково-спасательной службы.

[ + – ] Ан-26 ВМС Украины Фото: Думская [ + – ] Су-27 Фото: Думская [ + – ] Репетиция парада в Одессе Фото: Думская [ + – ] Патрульные корабли Фото: Думская

Напомним, в Киеве провели уже вторую репетицию парада ко Дню независимости Украины. Впервые улицами Киева пройдет ракетный комплекс "Нептун", предназначенный для поражения корветов, фрегатов и эсминцев.

Также на параде военные исполнили известный лозунг "Путин х**ло" на репетиции парада.