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Военный Фокус

Эсминцы, фрегаты и корветы: корабли НАТО примут участие на параде в Одессе (фото)

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какие судна будут на параде в одессе
Фото: Думская | Репетиция парада в Одессе

Свои корабли пришлет Италия, Болгария, Румыния, Турция, а также партнер Альянса — Грузия. С украинской стороны будет авиация и более 20 суден.

На параде в честь Дня Независимости Украины в Одессе будет показан парад, в котором примут участия корабли из стран НАТО и их партнеров. Об этом пишет издание "Думская".

По информации издания, вдоль берега Черного моря кроме кораблей Военно-морских сил Украины и морской охраны пройдут корабли из ряда стран:

  • Итальянский эсминец Luigi Durand de la Penne D560
  • Болгарский фрегат "Дръзки"
  • Румынский корвет Contra-Amiral Horia Macelariu
  • Турецкий корвет типа Ada
  • Грузинский патрульный катер Island
Итальянский эсминец "Luigi Durand de la Penne" (D560)
Итальянский эсминец "Luigi Durand de la Penne" (D560)
Болгарский фрегат "Дрзъки"
Болгарский фрегат "Дрзъки"
Румынский корвет "Contra-Amiral Horia Macelariu"
Румынский корвет "Contra-Amiral Horia Macelariu"
Турвецкий корвет класса Ada
Турвецкий корвет класса Ada
Грузинский патрульный катер Island
Грузинский патрульный катер Island
Итальянский эсминец "Luigi Durand de la Penne" (D560)
Болгарский фрегат "Дрзъки"
Румынский корвет "Contra-Amiral Horia Macelariu"
Турвецкий корвет класса Ada
Грузинский патрульный катер Island

Отмечается, что болгарский фрегат еще ни разу не был в Украине. А турецкий корвет — это то судно, которое Турция строит для украинских военных в количестве 4 штук.

Со стороны Украины на параде будут:

  • Два вертолета МИ-8МСБВ
  • Десантный корабль "Юрий Олефриенко"
  • БТР-4
  • Истребители Су-27
  • Ан-26

Всего будет представлено более 20 суден Военно-морских сил, Морской охраны Госпогранслужбы и Морской поисково-спасательной службы.

репетиция парада в одессе
Ан-26 ВМС Украины
Фото: Думская
Репетиция парада в Одессе
Су-27
Фото: Думская
Репетиция парада в Одессе
Репетиция парада в Одессе
Фото: Думская
Репетиция парада в Одессе
Патрульные корабли
Фото: Думская
репетиция парада в одессе
Репетиция парада в Одессе
Репетиция парада в Одессе
Репетиция парада в Одессе

Напомним, в Киеве провели уже вторую репетицию парада ко Дню независимости Украины. Впервые улицами Киева пройдет ракетный комплекс "Нептун", предназначенный для поражения корветов, фрегатов и эсминцев.

Также на параде военные исполнили известный лозунг "Путин х**ло" на репетиции парада.