Эсминцы, фрегаты и корветы: корабли НАТО примут участие на параде в Одессе (фото)
Свои корабли пришлет Италия, Болгария, Румыния, Турция, а также партнер Альянса — Грузия. С украинской стороны будет авиация и более 20 суден.
На параде в честь Дня Независимости Украины в Одессе будет показан парад, в котором примут участия корабли из стран НАТО и их партнеров. Об этом пишет издание "Думская".
По информации издания, вдоль берега Черного моря кроме кораблей Военно-морских сил Украины и морской охраны пройдут корабли из ряда стран:
- Итальянский эсминец Luigi Durand de la Penne D560
- Болгарский фрегат "Дръзки"
- Румынский корвет Contra-Amiral Horia Macelariu
- Турецкий корвет типа Ada
- Грузинский патрульный катер Island
Отмечается, что болгарский фрегат еще ни разу не был в Украине. А турецкий корвет — это то судно, которое Турция строит для украинских военных в количестве 4 штук.
Со стороны Украины на параде будут:
- Два вертолета МИ-8МСБВ
- Десантный корабль "Юрий Олефриенко"
- БТР-4
- Истребители Су-27
- Ан-26
Всего будет представлено более 20 суден Военно-морских сил, Морской охраны Госпогранслужбы и Морской поисково-спасательной службы.
Напомним, в Киеве провели уже вторую репетицию парада ко Дню независимости Украины. Впервые улицами Киева пройдет ракетный комплекс "Нептун", предназначенный для поражения корветов, фрегатов и эсминцев.
Также на параде военные исполнили известный лозунг "Путин х**ло" на репетиции парада.