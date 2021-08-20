Есмінці, фрегати і корвети: кораблі НАТО візьмуть участь у параді в Одесі (фото)

Свої кораблі надішле Італія, Болгарія, Румунія, Туреччина, а також партнер Альянсу — Грузія. З української сторони буде авіація і понад 20 суден.

На параді на честь Дня Незалежності України в Одесі буде показаний парад, у якому візьмуть участь кораблі з країн НАТО та їхніх партнерів. Про це пише видання "Думська".

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За інформацією видання, уздовж берега Чорного моря, крім кораблів Військово-морських сил України і морської охорони, пройдуть кораблі з ряду країн:

Італійський есмінець Luigi Durand de la Penne D560

Болгарський фрегат "Дръзки"

Румунський корвет Contra-Amiral Horia Macelariu

Турецький корвет типу Ada

Грузинський патрульний катер Island

[ + – ] Італійський есмінець "Luigi Durand de la Penne" (D560) [ + – ] Болгарський фрегат "Дръзки" [ + – ] Румунський корвет "Contra-Amiral Horia Macelariu" [ + – ] Турецький корвет класу Ada [ + – ] Грузинський патрульний катер Island

Зазначається, що болгарський фрегат ще жодного разу не був в Україні. А турецький корвет — це те судно, яке Туреччина будує для українських військових у кількості 4 штук.

З боку України на параді будуть:

Два вертольоти МІ-8МСБВ

Десантний корабель "Юрій Олефіренко"

БТР-4

Винищувачі Су-27

Ан-26

Усього буде представлено понад 20 суден Військово-морських сил, Морської охорони Держприкордонслужби та Морської пошуково-рятувальної служби.

[ + – ] Ан-26 ВМС України Фото: Думская [ + – ] Су-27 Фото: Думская [ + – ] Репетиція параду в Одесі Фото: Думская [ + – ] патрульні кораблі Фото: Думская

Нагадаємо, у Києві провели вже другу репетицію параду до Дня Незалежності України. Уперше вулицями Києва пройде ракетний комплекс "Нептун", призначений для ураження корветів, фрегатів та есмінців.

Також на параді військові виконали відоме гасло "Путін х ** ло" на репетиції параду.