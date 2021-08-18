Сотні одиниць техніки та авіація: в Києві репетирують парад до Дня Незалежності (фото, відео)

На Проспекті Перемоги перекрили ділянку дороги і пошикували там колони військової техніки. Через це на низці вулиць утворилися затори.

У середу, 18 серпня, проходить репетиція параду в Києві, приуроченого до 30-ї річниці незалежності України. Як повідомляє PavlovskyNews.

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Репетиція параду в Києві — хто бере участь

Як стверджує Telegram-канал, через репетиції параду в Києві на проспекті Перемоги перекрили ділянку дороги, після чого там вишикувалися колони військової техніки. Йдеться, зокрема, про танки, бронетранспортери, одиниці протиповітряної оборони і так далі. Загалом вишикувалися декількох сотень одиниць бойової техніки.

Далі колона рухається через Велику Васильківську вулицю в сторону вулиці Жилянській і вишикується на Хрещатику. Як стверджують журналісти, під час репетиції параду в Києві техніка завдала пошкодження асфальтовому покриттю на Площі Перемоги.

Фото: Pavlovsky News

"Вести" пишуть, що до репетиції параду в Києві підключилася навіть авіація з вертольотами і парашутистами. Також пишуть про те, що можна почути винищувачі.

Через репетиції параду в Києві, за даними Google Maps, затори утворилися на вул. Велика Житомирська, вул. Юрія Іллєнка, вул. Січових Стрільців, проспекті Степана Бандери, вул. Льва Толстого, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Саперно-Слобідській, бульварі Дружби народів, проспекті Перемоги і проспекті Валерія Лобановського.

Фото: Скриншот

Більше того, існують труднощі під час руху поруч зі станціями метро "Майдан Незалежності", "Хрещатик", "Університет", "Театральна", "Лук'янівська", "Політехнічний інститут", "Либідська" і "Дружби народів".

Певні труднощі спостерігаються також поруч зі станціями "Осокорки" і "Славутич".

Як повідомлялося раніше, в Маріїнському парку Києва почали монтаж сцени для святкування Дня Незалежності України, конструкції встановлюють прямо на могилах учасників Жовтневого та Січневого повстання.

Також Фокус писав про те, що на сьогодні участь першого президента України Леоніда Кравчука в заходах, приурочених до 30-ї річниці незалежності України, не планується.