У центрі Києва на могилах учасників революції 1917-1921 років поставили святкову сцену (фото)

У Маріїнському парку щосили готуються до Дня незалежності України. Сцену вирішили поставити на масові поховання столітньої давності.

У Маріїнському парку Києва почали монтаж сцени для святкування Дня Незалежності України, конструкції встановлюють прямо на могилах учасників Жовтневого та Січневого повстання. Відповідні знімки в середу, 18 серпня, опублікував заступник голови Київської міської державної адміністрації Володимир Прокопів на сторінці в Facebook.

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Фото: Facebook

"Цікаво, виконавців нічого не бентежило, коли на могилах встановлювали сцену?" — запитав чиновник.

Фото: Facebook

За його словами, проблема в цій ситуації полягає в тому, що монтажні роботи проходили безпосередньо на місці братського поховання тих, хто брав участь в українській революції 1917-1921 років.

Фото: Facebook

Що стосується статусу об'єкта, то територія навколо поховання перебуває в реєстрі нерухомих пам'яток.

"Зверніть увагу на фото — сцена стоїть просто-таки на пам'ятному знаку. Не хочеться моралізувати, але хіба не можна було встановити сцену в іншому місці?" — прокоментував він знімки.

Як повідомлялося раніше, в Куп'янську Харківської області підлітки влаштували погром на місцевому кладовищі, а відео своїх безчинств розмістили в соціальній мережі TikTok. Судячи з кадрів, неповнолітні розпивали алкоголь, стоячи на могилі, і при цьому танцюючи. Пізніше в мережі з'явилися знімки розбитих елементів декору і непристойно обписаних пам'яток.

До цього суд в Кременчуці визнав винними батьків трьох семикласниць Білецьківського навчально-виховного комплексу, які в напівоголеному вигляді фотографувалися на кладовищі.