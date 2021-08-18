В центре Киева на могилах участников революции 1917-1921 годов поставили праздничную сцену (фото)

В Мариинском парке вовсю готовятся ко Дню независимости Украины. Сцену решили поставить на массовых захоронениях столетней давности.

В Мариинском парке Киева начали монтаж сцены для празднования Дня Независимости Украины, конструкции устанавливают прямо на могилах участников Октябрьского и Январского восстания. Соответствующие снимки в среду, 18 августа, опубликовал заместитель главы Киевской городской государственной администрации Владимир Прокопив на странице в Facebook.

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Фото: Facebook

"Интересно, исполнителей ничего не смущало, когда на могилах устанавливали сцену?", — вопросил чиновник.

Фото: Facebook

По его словам, проблема в данной ситуации заключается в том, что монтажные работы проходили непосредственно на месте братского захоронения тех, кто принимал участие в украинской революции 1917-1921 годов.

Фото: Facebook

Что касается статуса объекта, то территория вокруг захоронения числится в реестре недвижимых памятников.

"Обратите внимание на фото — сцена стоит просто-таки на памятном знаке. Не хочется морализировать, но разве нельзя было установить сцену в другом месте?", — прокомментировал он снимки.

Как сообщалось ранее, в Купянске Харьковской области подростки устроили погром на местном кладбище, а видео своих бесчинств разместили в социальной сети TikTok. Судя по кадрам, несовершеннолетние распивали алкоголь, стоя на могиле, и при этом танцуя. Позже в сети появились снимки разбитых элементов декора и непристойно обрисованных памятников.

До этого суд в Кременчуге признал виновными родителей троих семиклассниц Белецковского учебно-воспитательного комплекса, которые в полуобнаженном виде фотографировались на кладбище.