Танцевали и рисовали на могилах: под Харьковом подростки устроили вечеринку на кладбище (видео)

Вандалы пили алкоголь и вызывающе себя вели, а позже сами выложили в TikTok видео своих развлечений.

В городе Купянск в Харьковской области подростки устроили погром на местном кладбище, а видео своих бесчинств разместили в социальной сети TikTok.

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На опубликованных кадрах видно, как несовершеннолетние распивают алкоголь, стоя на могиле, и при этом пританцовывают. Позже в сети появились фотографии результата их пребывания на кладбище — дети разбили элементы декора и непристойно разрисовали памятники. Также они выбросили цветы, которые близкие умерших приносили на могилы.

Фото: Харьков NOW

После публикации материалов подростков начали резко критиковать в социальных сетях, вследствие чего они были вынуждены удалиться из социальных сетей.

Как пишет издание "Страна", в связи с происшествием полиция открыла уголовное производство.

Примечательно, что подобные ситуации в Украине происходят весьма регулярно. В начале июле во Львове девушки устроили вечеринку на мемориале Небесной сотни. Они распивали спиртные напитки и танцевали. По информации журналистов, таким образом одна из девушек решила отпраздновать свой день рождения.

Ранее Кременчуцкий районный суд Полтавской области признал виновными родителей троих семиклассниц Белецковского учебно-воспитательного комплекса, которые в полуобнаженном виде фотографировались на кладбище.