С шампанским и песнями: во Львове девушки устроили вечеринку на мемориале Небесной сотни (видео)

По информации журналистов, именинница таким образом решила отпраздновать свое 18-летие.

Во Львове девушка отпраздновала свой День рождения на мемориале Героям Небесной Сотни.

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Сообщение об этом вместе с кадрами празднования появилось на странице сообщества "Друга приватна мемарня" в Facebook.

[ + – ] Сообщение о вечеринке

На опубликованных кадрах видно, что празднование проводилось среди ночи.

Несколько девушек на мемориале поздравили свою подругу, а также устроили танцы под песни российских исполнителей, распитие шампанского и запуск фейерверков.

[ + – ] Вечеринка на мемориале

После волны возмущения в соцсетях, девушки убрали видеозаписи из своих аккаунтов в Instagram, однако местное издание Варта1 выяснило, что именинницей была юная львовянка Неонила Мамедханова, которая вместе с подругами отмечала там свое 18-летие.

ТСН удалось связаться с отцом именинницы, который заявил, что такой "сюрприз" устроили его дочери подруги.

Якобы, девушку на Мемориал привели с завязанными глазами.

Мужчины утверждает, что и он, и его дочь очень сожалеют, что так произошло.

Отметим мемориал Героям Небесной Сотни во Львове был открыт в августе 2019 года, находится он на улице Кривоноса.

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