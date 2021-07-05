С шампанским и песнями: во Львове девушки устроили вечеринку на мемориале Небесной сотни (видео)
По информации журналистов, именинница таким образом решила отпраздновать свое 18-летие.
Во Львове девушка отпраздновала свой День рождения на мемориале Героям Небесной Сотни.
Сообщение об этом вместе с кадрами празднования появилось на странице сообщества "Друга приватна мемарня" в Facebook.
На опубликованных кадрах видно, что празднование проводилось среди ночи.
Несколько девушек на мемориале поздравили свою подругу, а также устроили танцы под песни российских исполнителей, распитие шампанского и запуск фейерверков.
После волны возмущения в соцсетях, девушки убрали видеозаписи из своих аккаунтов в Instagram, однако местное издание Варта1 выяснило, что именинницей была юная львовянка Неонила Мамедханова, которая вместе с подругами отмечала там свое 18-летие.
ТСН удалось связаться с отцом именинницы, который заявил, что такой "сюрприз" устроили его дочери подруги.
Якобы, девушку на Мемориал привели с завязанными глазами.
Мужчины утверждает, что и он, и его дочь очень сожалеют, что так произошло.
Отметим мемориал Героям Небесной Сотни во Львове был открыт в августе 2019 года, находится он на улице Кривоноса.
Ранее Кременчуцкий районный суд Полтавской области признал виновными родителей троих семиклассниц Белецковского учебно-воспитательного комплекса, которые в полуобнаженном виде фотографировались на кладбище.
А в Херсонской области трое школьников довели до суицида 14-летнюю девочку.
Также сообщалось, что в Луцке учительницу обвинили в том, что она заставила троих учениц раздеться до белья в поисках электронной сигареты.