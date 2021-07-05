З шампанським і піснями: у Львові дівчата влаштували вечірку на меморіалі Небесної сотні (відео)

За інформацією журналістів, іменинниця таким чином вирішила відсвяткувати своє 18-річчя.

У Львові дівчина відсвяткувала свій День народження на меморіалі Героям Небесної Сотні.

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Повідомлення про це разом з кадрами святкування зʼявилося на сторінці спільноти "Друга приватна мемарня" у Facebook.

[ + – ] Повідомлення про вечірку

На опублікованих кадрах видно, що святкування проводилося серед ночі.

Кілька дівчат на меморіалі привітали свою подругу, а також влаштували танці під пісні російських виконавців, розпивання шампанського і запуск феєрверків.

[ + – ] Вечірка на меморіалі

Після хвилі обурення в соцмережах, дівчата прибрали відеозаписи зі своїх акаунтів в Instagram, проте місцеве видання Варта1 зʼясувало, що іменинницею була юна львівʼянка Неоніла Мамедханова, яка разом з подругами відзначала там своє 18-річчя.

ТСН вдалося звʼязатися з батьком іменинниці, який заявив, що такий "сюрприз" влаштували подруги його дочки.

Нібито дівчину на Меморіал привели із завʼязаними очима.

Чоловіки стверджує, що і він, і його дочка дуже шкодують, що так сталося.

Зазначимо, меморіал Героям Небесної Сотні у Львові був відкритий у серпні 2019 року, розташований він на вулиці Кривоноса.

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